Fundaș pentru Daniel Pancu! Cine este fotbalistul care a jucat 9 meciuri europene în acest sezon și semnează cu CFR - Antena Sport

Fundaș pentru Daniel Pancu! Cine este fotbalistul care a jucat 9 meciuri europene în acest sezon și semnează cu CFR

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 21:04

Jucătorul dorit de CFR Cluj / Profimedia

Daniel Pancu a pierdut câțiva jucători importanți la CFR Cluj, însă tehnicianul ardelenilor a anunțat după primul amical, cel pierdut cu belgienii de la Gent, că vin întăriri la echipă.

Un fotbalist cu nouă apariții în cupele europene în acest sezon este pe punctul de a semna cu formația din Gruia, după ce și-a reziliat contractul cu fosta sa echipă.

CFR Cluj aduce un fundaș bosniac

Daniel Pancu are nevoie de întăriri în toate compartimentele la CFR Cluj, după ce clubul a pierdut jucători importanți, atât de pe faza defensivă, dar mai ales de pe cea ofensivă.

Conducerea l-a transferat pe Alibek, iar acum au în plan aducerea unui fundaș central, care va semna tot din postura de jucător liber de contract.

Potrivit celor de la gsp.ro, Ilija Masic, fotbalistul care și-a reziliat contractul cu Zrinjski Mostar, este pe punctul de a semna cu câștigătoarea Cupei României.

Cine este Ilija Masic

Ilija Masic este un fundaș bosniac în vârstă de 26 de ani, care a început fotbalul profesionist la Siroki Brijeg. Acesta a mai evoluat apoi pentru NK Neretvanac Opuzen, NK Croatia Zmijavci și NK Lokomotiva Zagreb.

Din septembrie 2024, acesta este jucătorul celor de la Zrinjski Mostar, pentru care a adunat în total 40 de apariții, nouă dintre acestea în cupele europene în acest sezon.

  • 300.000 de euro este cota de piață a lui Ilija Masic
