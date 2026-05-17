Gabi Balint, reacţie savuroasă după ce Craiova a făcut eventul: “De când jucam fotbal n-au mai câştigat”

Gabi Balint (63 de ani) a avut o reacţie savuroasă după ce Universitatea Craiova a reuşit eventul! După ce au câştigat dramatic Cupa, tot cu U Cluj, la loviturile de departajare, oltenii au “spulberat” aceeaşi echipă, în “finala” de titlu.

A fost un 5-0 neverosimil pentru echipa lui Filipe Coelho, U Cluj nereuşind să conteze în niciun moment. În minutul 8 era deja 2-0, după golurile lui David Matei şi Assad Al Hamlawi. Acelaşi Al Hamlawi a reuşit “dubla” în startul reprizei secunde, după care Anzor şi Luca Băsceanu au punctat şi ei. Universitatea Craiova a câştigat primul titlu, după o pauză de 35 de ani! A fost atunci un event pentru olteni, la fel ca acum.

Gabi Balint, savuros după ce Universitatea Craiova a reuşit eventul: “De când jucam fotbal n-au mai câştigat”

Gabi Balint, câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua în 1986, a remarcat că Universitatea Craiova n-a mai câştigat titlul din perioada în care el era fotbalist în activitate.

“Bravo lor, pentru că au știut să aducă jucători, să îi crească bine. Astăzi, oltenii au jucat ca leii. Clujenilor nu le-a ieșit nimic. Nervoși… Acel cartonaș roșu a contat mult.

Bravo lor, merită. Cel mai bun lot, cel mai bun meci, până la urmă, dacă ne gândim la tot campionatul. Acum să vedem ce se va întâmpla în Europa. De când jucam și eu fotbal n-au mai câștigat”, a declarat Gabi Balint pentru digisport.ro.