Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gâlcă pune presiune pe Şucu: "Aștept sosiri și aștept jucători!" Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo

Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo

Radu Constantin Publicat: 6 ianuarie 2026, 14:50

Comentarii
Gâlcă pune presiune pe Şucu: Aștept sosiri și aștept jucători! Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo

Costel Gâlcă, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Situaţia Rapidului nu pare liniştită! La ultima conferinţă de presă susţinută de Costel Gâlcă, tehnicianul a cerut din nou transferuri, arătând public nemulţumirea legată  de lotul Rapidului, susţinând că este unul numeros, dar care nu are jucători de o valoare certă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Eu am mai spus-o, aștept sosiri și aștept jucători, dar vom vedea, în funcție de ce se întâmplă și la noi. Ce poziții? Păi ați văzut, atacant, la mijloc mai avem nevoie, poate și pe părțile laterale ceva. În general, când aducem jucători, aducem ca să joace, nu să fie la număr”, a spus Gâlcă. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la Rapid, antrenorul a anunţat că tratativele au picat, iar discuţii se mai poartă cu Robert Sălceanu, fundaș stânga de la Petrolul. Cât priveşte venirea lui Stanciu de la Genoa la Rapid, Gâlcă crede că o astfel de mutare este imposibilă.

“Din punctul meu de vedere, Joao Paulo, am vorbit, nu s-a primit niciun răspuns, atunci ne-am orientat spre un alt jucător. Sălceanu, da am spus că este o soluție pentru noi. Stanciu este jucător de echipă națională, un jucător important, dar nu cred că o să vină, aici am terminat orice discuție. Ar schimba mult în bine jocul nostru, dar nu cred, nu cred pentru că nu e posibil, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere nu e posibil, are un salariu foarte mare, ar trebui să renunțe la mulți bani. Nu cred că vreo echipă din România își permite să dea atâția bani pentru salariul unui jucător”, a mai spus Gâlcă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Observator
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
15:23
A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s
14:53
NEWS ALERTFC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem”
14:36
Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul”
14:32
FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini
14:22
VIDEO“Aproape punctul secolului!” Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat
13:56
Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB