Gâlcă pune presiune pe Şucu: "Aștept sosiri și aștept jucători!" Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo - Antena Sport

Situaţia Rapidului nu pare liniştită! La ultima conferinţă de presă susţinută de Costel Gâlcă, tehnicianul a cerut din nou transferuri, arătând public nemulţumirea legată de lotul Rapidului, susţinând că este unul numeros, dar care nu are jucători de o valoare certă.

“Eu am mai spus-o, aștept sosiri și aștept jucători, dar vom vedea, în funcție de ce se întâmplă și la noi. Ce poziții? Păi ați văzut, atacant, la mijloc mai avem nevoie, poate și pe părțile laterale ceva. În general, când aducem jucători, aducem ca să joace, nu să fie la număr”, a spus Gâlcă. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la Rapid, antrenorul a anunţat că tratativele au picat, iar discuţii se mai poartă cu Robert Sălceanu, fundaș stânga de la Petrolul. Cât priveşte venirea lui Stanciu de la Genoa la Rapid, Gâlcă crede că o astfel de mutare este imposibilă.

“Din punctul meu de vedere, Joao Paulo, am vorbit, nu s-a primit niciun răspuns, atunci ne-am orientat spre un alt jucător. Sălceanu, da am spus că este o soluție pentru noi. Stanciu este jucător de echipă națională, un jucător important, dar nu cred că o să vină, aici am terminat orice discuție. Ar schimba mult în bine jocul nostru, dar nu cred, nu cred pentru că nu e posibil, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere nu e posibil, are un salariu foarte mare, ar trebui să renunțe la mulți bani. Nu cred că vreo echipă din România își permite să dea atâția bani pentru salariul unui jucător”, a mai spus Gâlcă.