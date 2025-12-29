Lista neagră a lui Gâlcă. S-au decis cinci plecări de la Rapid! - Antena Sport

Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, scor 1–2, iar la finalul partidei Costel Gâlcă a vorbit deschis despre nevoia de întăriri în perioada de iarnă. Antrenorul giuleștenilor a transmis că lotul este numeros, dar nu este suficient de valoros pentru a atinge obiectivele propuse.
„Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi, dacă vrem să ne batem la ce ne-am propus. Poate sunt eu de vină, poate alt antrenor ar vedea altfel. Ne mai trebuie jucători, valoric”, a spus Gâlcă la finalul meciului. Lăsând chiar de înţeles chiar o posibilă despărţire de echipă. Patronul Şucu pare să ia în serios cererea antrenorului, dar până la achiziţii, giuleştenii decid mai întâi plecaţii.
Soarta a cinci fotbalişti pare a fi decisă deja de Şucu şi Gâlcă. Este vorba despre portarul Franz Stolz, fundaşii Robert Bădescu şi Cristi Ignat, mijlocaşul Claudiu Micovschi şi atacantul Antoine Baroan, anunţă Digi Sport. Despre ei se spune că sunt transferabili sau vor fi daţi sub formă de împrumut la elte echipe.
