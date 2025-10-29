Galeria Universităţii Craiova protestează la meciul cu Sănătatea Cluj: „Ăsta e program TV, nu competiție” - Antena Sport

Situaţia de la Craiova este tensionată! Peluza Nord Craiova a decis să boicoteze meciul cu Sănătatea Cluj, din Cupă. Ultrașii Universității au afișat un mesaj de protest: „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție / Ăsta e doar program TV, nu competiție”. Totodată, Peluza Nord a decis să urmărească meciul de la inelul superior al stadionului, fără să mai coboare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi, ceartă cu galeria la meciul cu Metaloglobus

Relaţia dintre Mirel Rădoi şi suporteri este tensionată în ultima perioadă. El a mers la peluza fanilor Craiovei după remiza cu Metaloglobus pentru a calma spiritele şi a discuta cu suporterii. Scorul de 0-0, cu Metaloglobus Bucureşti, a agitat spiritele. La finalul partidei, Mirel Rădoi s-a îndreptat spre peluza suporterilor olteni, vizibil nemulţumiţi de rezultat. Fanii Universităţii Craiova au avut câteva reproşuri pentru echipă după remiza cu ultima clasată, considerând prestaţia sub nivelul aşteptărilor. Tehnicianul a preferat să nu evite momentul şi a mers personal la galerie pentru a calma spiritele şi a le explica situaţia. Dialogul a fost scurt, dar tensionat, Rădoi încercând să transmită că echipa are nevoie de sprijin în momentele dificile.