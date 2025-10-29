Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa - FCSB (21:00) LIVE TEXT. Primele rezultate ale zilei - Antena Sport

Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) sunt meciurile serii din grupele Cupei României. Cele două partide vor fi în format live text, pe as.ro.
În primele meciurile ale zilei, Metaloglobus va primi vizita celor de la FC Argeş, iar U Cluj se va deplasa pe terenul celor de la Metalul Buzău. Ambele dueluri vor începe de la ora 15:00.
Metaloglobus – FC Argeş 2-3 şi Metalul Buzău – U Cluj 1-2
Update 16:55: Metaloglobus – FC Argeş 2-3! Piteştenii s-au impus cu 3-2 în partida de la Clinceni cu Metaloglobus. Takayuki Seti şi Kevin Brobbey au marcat în prima repriză pentru oaspeţi, dar Metaloglobus a reuşit să revină, graţie golurilor marcate de Achim şi Zakir, în minutele 59, respectiv Zakir. În minutul 85, Matos a adus victoria pentru FC Argeş, cu un şut din afara careului.
Update 16:55: Metalul Buzău – U Cluj 1-2. “Şepcile roşii” au revenit de la 0-1 pe terenul surprizei Cupei României din sezonul trecut. Dumitrache a deschis scorul pentru buzoieni din penalty, în minutul 45+3, dar echipa lui Cristiano Bergodi a restabilit egalitatea în minutul 51, prin Atanas Trică. În minutul 90+1, Taiwo a marcat golul victoriei, după o eroare în defensiva gazdelor.
Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) LIVE TEXT, în grupele Cupei României
De la ora 18:30, Universitatea Craiova e favorită clară în partida cu echipa din Liga a 3-a, Sănătatea Cluj. Oltenii lui Mirel Rădoi ţintesc o victorie categorică, după forma modestă arătată în ultima perioadă. În partida din ultima etapă de Liga 1, trupa din Bănie a remizat cu nou-promovata Metaloglobus, scor 0-0.
Echipele probabile la Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova:
Sănătatea Cluj (5-4-1): Bălgrădean, Creț, Mirtiș, Core, Fărcășan, Gado – Sarosi, Besong jr. Crișan – Al. Pop, Bont
Antrenor: Vasile Miriuță
Universitatea Craiova (3-5-2): Lung Jr – A. Rus, Fălcușan, Badelj – Băsceanu, D. Matei, Anzor, Teles, Fl. Ștefan – Nsimba, Paradela
Antrenor: Mirel Rădoi
De la ora 21:00, FCSB va da piept cu Gloria Bistriţa, echipă de Liga a 2-a. Campioana vine după victoria categorică obţinută cu UTA, scor 4-0, în ultima etapă de Liga 1.
Echipele probabile la Gloria Bistriţa – FCSB:
Gloria Bistrița (4-3-3): Avram – Burdeț, Cristea, Vișinar, Salka – Chindriș, Tavares, Chiorean – Bodescu, Maxwell, Mensah
Rezerve: Greab – Ieșeanu, Mogoș, Șofroni, Maapia, Covaci, Cavar, Bambock, Alexandru, Pîrvulescu
Antrenor: Nicolae Grigore
FCSB (4-2-3-1): Zima – Cercel, Dăncuș, Graovac, Kiki – Edjouma, Alhassan – Politic, Oct. Popescu, Stoian – Alibec
Rezerve: Târnovanu – Pantea, Radunovic, Șut, Lixandru, Fl. Tănase, Olaru, Bîrligea, Miculescu, Thiam, Toma
Antrenor: Elias Charalambous
În grupele Cupei României, FCSB se va mai duela cu Universitatea Craiova şi cu Farul, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi o vor mai întâlni şi pe Petrolul.
Programul meciurilor de azi din grupele Cupei României:
- Metaloblogus – FC Argeş (15:00)
- Metalul Buzău – U Cluj (15:00)
- Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30)
- Gloria Bistriţa – FCSB (21:00)
