Vinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea - Antena Sport

Vinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea

Vinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea
Vinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 16:19

Vinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea

Vinicius în partida de la Osasuna / Profimedia

Real Madrid a fost învinsă sâmbătă seară la Pamplona de Osasuna, iar formația antrenată de Alvaro Arbeloa ar putea pierde șefia La Liga, asta dacă Barcelona va reuși să se impună contra celor de la Levante.

Implicat într-un scandal de rasism la Lisabona, Vinicius Junior a fost luat la țintă și de suporterii Osasunei, care l-au amenințat cu moartea pe starul celor de la Real Madrid.

Vinicius Junior, amenințat cu moartea de suporterii Osasunei

Vinicius Junior a devenit inamicul numărul 1 pentru toți suporterii echipelor care înfruntă Real Madrid indiferent de competiție, lucru care s-a văzut și la deplasarea de la Pamplona, cu Osasuna.

Brazilianul a restabilit egalitatea în partida de sâmbătă seară (min. 73), din pasa lui Fede Valverde și a fost luat la țintă de fanii gazdelor, care au trecut la următorul nivel și l-au amenințat cu moartea pe acesta.

Din spatele porții adverse, pe transmisia LIVE a disputei s-au auzit mesaje grele la adresa lui Vini Jr, motiv pentru care La Liga a pornit o anchetă pentru identificarea persoanelor, folosindu-se inclusiv de clipurile video postate pe social media.

