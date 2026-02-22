Fază controversată în FC Argeş - Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose - Antena Sport

Închide meniul
Fază controversată în FC Argeş - Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose

Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose

Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose

Dan Roșu Publicat: 22 februarie 2026, 16:10

Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Sport Pictures

Istvan Kovacs a luat o decizie controversată în prima repriză a meciului dintre FC Argeş şi Farul, unul extrem de important în economia play-off-ului acestui sezon.

Mario Tudose a scăpat de eliminare într-un mod greu de înţeles. Căpitanul gazdelor, care primise cartonaşul galben în minutul 12, a făcut un fault care trebuia să îi aducă eliminarea, asupra lui Işfan.

Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose

Totuşi, Istvan Kovacs a luat decizia să nu acorde nici măcar o lovitură liberă. Reluările au arătat clar că Tudose faultase şi că un cartonaş galben se impunea pentru fundaşul dorit în trecut de FCSB.

Kovacs a ales să lase jocul liber şi VAR-ul nu a putut interveni, nefiind vorba de o fază care să poată fi analizată, ci doar de un cartonaş galben.

Kovacs l-a eliminat pe Bogdan Andone

Cu câteva minute înainte de această fază, arbitrul l-a eliminat pe Bogdan Andone, pentru proteste vehemente venite în urma unei faze de joc.

“Tu nu ai voie să vorbești”, i-a spus Kovacs lui Andone, care ceruse galben. “Atunci o să vorbesc la conferință”, a fost răspunsul antrenorului piteştenilor.

 

STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în UcrainaSTENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
