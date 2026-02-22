Fază controversată în FC Argeş - Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose - Antena Sport

Istvan Kovacs a luat o decizie controversată în prima repriză a meciului dintre FC Argeş şi Farul, unul extrem de important în economia play-off-ului acestui sezon.
Mario Tudose a scăpat de eliminare într-un mod greu de înţeles. Căpitanul gazdelor, care primise cartonaşul galben în minutul 12, a făcut un fault care trebuia să îi aducă eliminarea, asupra lui Işfan.
Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose
Totuşi, Istvan Kovacs a luat decizia să nu acorde nici măcar o lovitură liberă. Reluările au arătat clar că Tudose faultase şi că un cartonaş galben se impunea pentru fundaşul dorit în trecut de FCSB.
Kovacs a ales să lase jocul liber şi VAR-ul nu a putut interveni, nefiind vorba de o fază care să poată fi analizată, ci doar de un cartonaş galben.
Kovacs l-a eliminat pe Bogdan Andone
Cu câteva minute înainte de această fază, arbitrul l-a eliminat pe Bogdan Andone, pentru proteste vehemente venite în urma unei faze de joc.
“Tu nu ai voie să vorbești”, i-a spus Kovacs lui Andone, care ceruse galben. “Atunci o să vorbesc la conferință”, a fost răspunsul antrenorului piteştenilor.
