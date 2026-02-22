Ce i-a putut spune Istvan Kovacs lui Bogdan Andone înainte să-l elimine în FC Argeș - Farul. Antrenorul a „luat foc” - Antena Sport

Bogdan Andone (51 de ani) a fost un car de nervi în partida pe care echipa sa, FC Argeș, a disputat-o cu Farul, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul piteștenilor a fost eliminat de Istvan Kovacs în minutul 36.

Totul a pornit după un duel între Denis Alibec și Rober Sierra. Bogdan Andone i-a cerut lui Istvan Kovacs să-i acorde cartonaș galben atacantului de la Farul.

Bogdan Andone, eliminat de Istvan Kovacs în FC Argeș – Farul

Arbitrul nu i-a arătat galben lui Denis Alibec, ci lui Bogdan Andone. În acel moment, antrenorul a „luat foc” și a intrat câțiva pași în teren, purtând un dialog aprins cu Istvan Kovacs.

La câteva secunde după primul galben încasat, Bogdan Andone a văzut și cartonașul roșu, fiind astfel eliminat de Istvan Kovacs după mai puțin de 40 de minute de joc.

Conform digisport.ro, antrenorul lui FC Argeș i-a cerut lui Istvan Kovacs să-i arate cartonașul galben lui Denis Alibec. Ulterior, arbitrul i-a dat o replică dură lui Bogdan Andone, înainte să-l trimită în tribune.