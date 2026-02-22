Ce i-a putut spune Istvan Kovacs lui Bogdan Andone înainte să-l elimine în FC Argeș - Farul. Antrenorul a „luat foc” - Antena Sport

Bogdan Andone (51 de ani) a fost un car de nervi în partida pe care echipa sa, FC Argeș, a disputat-o cu Farul, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul piteștenilor a fost eliminat de Istvan Kovacs în minutul 36.
Totul a pornit după un duel între Denis Alibec și Rober Sierra. Bogdan Andone i-a cerut lui Istvan Kovacs să-i acorde cartonaș galben atacantului de la Farul.
Bogdan Andone, eliminat de Istvan Kovacs în FC Argeș – Farul
Arbitrul nu i-a arătat galben lui Denis Alibec, ci lui Bogdan Andone. În acel moment, antrenorul a „luat foc” și a intrat câțiva pași în teren, purtând un dialog aprins cu Istvan Kovacs.
La câteva secunde după primul galben încasat, Bogdan Andone a văzut și cartonașul roșu, fiind astfel eliminat de Istvan Kovacs după mai puțin de 40 de minute de joc.
Conform digisport.ro, antrenorul lui FC Argeș i-a cerut lui Istvan Kovacs să-i arate cartonașul galben lui Denis Alibec. Ulterior, arbitrul i-a dat o replică dură lui Bogdan Andone, înainte să-l trimită în tribune.
Bogdan Andone: “E fault de galben”.
Istvan Kovacs: “Tu nu ai voie să vorbești”.
Bogdan Andone: “Atunci o să vorbesc la conferință”, au discutat cei doi, înainte ca antrenorul să fie eliminat, conform sursei citate anterior.
Fanii au început să huiduie în tribunele arenei, acesta fiind și primul meci disputat de FC Argeș după scandalul uriaș cu Radu Petrescu. Arbitrul le-a anulat, în mod eronat, piteștenilor un gol în eșecul cu Petrolul, scor 1-2, primind ulterior o suspendare de 12 etape.
FC Argeș luptă pentru clasarea în play-off, fiind pe locul șase, cu 43 de puncte, înaintea meciului cu Farul.
- FC Argeş – Farul 0-0. Piteştenii au controlat prima parte. Căpitanul Tudose, iertat de eliminare
- Fotbalistul pe care Dinamo și FCSB vor să-l transfere: “Există discuții”
- Gestul făcut de fanii FC Argeș ca semn de protest față de șefii fotbalului românesc
- Clubul cu care Andrei Borza semnează până în 2028. Giovanni Becali confirmă
- “Ar fi o rușine pentru dumneavoastră să ratați play-off-ul?” Ce a putut răspunde Elias Charalambous