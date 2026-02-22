Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă pe teren propriu, 3-0 cu Torino - Antena Sport

Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Torino, în etapa a 26-a din Serie A.

Genoa – Torino 3-0

Golurile au fost marcate de Norton-Cuffy (21), Ekuban (40) şi Junior Messias (83).

În clasament, Genoa ocupă locul 14, cu 27 de puncte, iar Torino este pe 15, tot cu 27 de puncte.