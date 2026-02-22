Fotbalistul pe care Dinamo și FCSB vor să-l transfere: "Există discuții" - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalistul pe care Dinamo și FCSB vor să-l transfere: “Există discuții”

Radu Constantin Publicat: 22 februarie 2026, 15:47

Dinamo a pierdut din nou derby-ul cu Rapid, scor 1-2, în etapa a 28-a din Liga 1, iar problemele din lot rămân un subiect de actualitate. În acest context, Giovanni Becali a dezvăluit că le-a propus oficialilor dinamoviști o variantă pentru întărirea flancului drept: Andrei Dorobanțu, fundașul de la Unirea Slobozia.

Impresarul susține că a discutat cu Andrei Nicolescu despre posibilitatea transferului, precizând că suma solicitată de ialomițeni, 250.000 de euro, nu ar reprezenta un obstacol pentru Dinamo. „Pentru Dinamo nu e o problemă de 250 sau chiar 300.000 pentru un jucător U21 și un fundaș dreapta foarte bun. A fost o discuție serioasă”, a declarat Giovanni Becali.

Dorobanțu a fost aproape de Farul în trecut, însă mutarea nu s-a concretizat din cauza pretențiilor financiare. De asemenea, și FCSB s-a interesat de serviciile sale în mercato-ul de vară, însă Gigi Becali ar fi fost surprins de suma cerută.

„A intervenit și FCSB, nu știu prin cine, cum, dar în momentul ăla eram în discuții cu Farul. Farul a întârziat prea mult, după care el și-a mărit contractul. Să ținem cont că taică-su e și un sponsor al echipei din Slobozia. Tată lui Dorobanțu. E un agricultor, poate cel mai tare din Bărăgan. E un om potent financiar, iar băiatul joacă fotbal de plăcere. I s-a făcut un contract de 5-6 mii de euro, fără probleme”, a mai spus Giovanni Becali, pentru Fanatik.ro.

