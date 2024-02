Gheorghe Mustaţă, dezvăluiri uluitoare despre Octavian Popescu: "Am fost mai agresiv şi a început să plângă!". Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Reclamă

„Are un stil aparte (n.r. Djokovic). E un băiat extraordinar. Nu vreau să dau din casă, dar Djokovic e un băiat extraordinar, cu caracter. Dacă era ceva, vă spuneam eu. A plecat, uite ce făcea. Nu există așa ceva! Un băiat extraordinar, un profesionist adevărat.

Eu am vorbit foarte multe cu el, e un om extraordinar. El le spunea mereu jucătorilor ‘Hai să mergem la suporteri, chiar dacă am pierdut, chiar dacă am câștigat’. Și hai să vă mai spun ceva.

La Arad, când am pierdut la Arad. Acolo am avut o atitudine mai agresivă, verbal, față de Tavi Popescu. I-am spus că nu joacă ce trebuie. Tavi Popescu a început să plângă.

Meciul s-a terminat, echipa a plecat la vestiare, noi am mai rămas, cum se rămâne încă 30 de minute și, vă rog să mă credeți, Djokovic s-a întors de la vestiare și a venit la noi în peluză să ne spună că Tavi e un băiat emotiv”, a declarat Gheorghe Mustaţă pentru fanatik.ro.

Octavian Popescu a fost criticat în termeni duri şi de patron. Gigi Becali l-a anunţat că nu mai are ce căuta în primul 11, după evoluţiile din ultimel emeciuri. În 18 apariţii stagionale, Tavi a reuşit 2 goluri şi 2 pase decisive.

Claudiu Keşeru a auzit ce a declarat Octavian Popescu şi l-a trimis la psiholog Claudiu Keşeru a auzit ce a declarat Octavian Popescu la finalul meciului FCSB – UTA, scor 4-0, şi l-a trimis la psiholog. Fostul golgheter al roş-albaştrilor i-a dat un sfat preţios jucătorului de 21 de ani. „Dau totul la antrenament, dar îmi lipseşte încrederea în mine”, le-a transmis fanilor Tavi Popescu, pe Arena Naţională. Gigi Becali l-a anunţat deja că nu mai are nicio şansă să prindă postul de titular, după transferul lui Luis Phelipe. Keşeru anunţă că a trecut şi el prin momente dificile şi că a primit un ajutor uriaş de la un psiholog sportiv. E convins că aşa ar putea Octavian Popescu să îşi regăsească pofta de gol. ”Eu sunt ferm convins că Tavi Popescu are material bun în el doar că trebuie să se scuture puţin să reuşească, să-şi creeze propria încredere să vină din interior, nu din exterior. Cred că psihologii sportivi îşi au rolul în viaţa fiecărui fotbalist pentru a se cunoşte mai bine. Şi eu am început la 25 de ani şi m-a ajutat foarte mult ulterior”, a spus Claudiu Keşeru pentru orangesport.ro.

