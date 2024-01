Claudiu Keşeru a auzit ce a declarat Octavian Popescu şi l-a trimis la psiholog: "Trebuie să se scuture puţin!" - Antena Sport

Reclamă

”Eu sunt ferm convins că Tavi Popescu are material bun în el doar că trebuie să se scuture puţin să reuşească, să-şi creeze propria încredere să vină din interior, nu din exterior. Cred că psihologii sportivi îşi au rolul în viaţa fiecărui fotbalist pentru a se cunoşte mai bine. Şi eu am început la 25 de ani şi m-a ajutat foarte mult ulterior”, a spus Claudiu Keşeru pentru orangesport.ro.

Octavian Popescu a jucat în 17 meciuri din această ediţie a Ligii 1 şi a marcat 2 goluri. A oferit şi 2 pase decisive. Cota lui de piaţă s-a depreciat în ultimele luni şi a ajuns la 3.4 milioane de euro.

Octavian Popescu: „Îmi fac treaba oriunde joc, sper să o fac cât mai bine”

Octavian Popescu a dezvăluit că obiectivul său din acest sezon este să cucerească titlul alături de FCSB. Mijlocaşul a fost titular în duelul cu UTA, fiind utilizat în flancul stâng al ofensivei, pe poziţia pe care, în mod normal, evoluează Florinel Coman.

„Am făcut o pregătire foarte bună, am avut şi un meci amical, am câştigat, legăm victoriile şi este foarte bine. Acesta este gândul nostru, să câştigăm fiecare meci, când intrăm pe teren, dăm totul. Îmi fac treaba oriunde joc, sper să o fac cât mai bine.

Mi-am propus să ajut echipa, să câştigăm campionatul, nu l-am mai câştigat de o grămadă de timp. Sunt perioade şi perioade, câteodată eşti cel mai bun, uneori eşti şi jos. Dau totul la antrenament, îmi lipseşte încrederea în mine. Golurile, un meci bun, o pasă de gol…

Nu am simţit presiune, nu a fost o problemă asta. Este foarte bine, suntem la 11 puncte de locul doi. De când sunt aici, nu a fost aşa niciodată. Puteam să avem mai multe. Avem o echipă foarte bună, nu este o întâmplare asta. (N.r. Ai vorbit cu Radu Drăguşin) L-am felicitat, i-am urat multă baftă. Sunt sigur că o să facă treabă bună acolo. M-am bucurat foarte mult, e o motivaţie pentru jucătorii tineri. Şi el mi-a transmis multă baftă şi ca într-o zi să fac pasul la o echipă mare”, a declarat Octavian Popescu, după victoria cu UTA. Gigi Becali a anunţat că Octavian Popescu nu va mai fi titular la FCSB Tavi Popescu a fost schimbat în minutul 75 al partidei cu UTA, în locul lui intrând în teren Baba Alhassan. ”Vezi cum e viața? Acum doi ani, i-am zis lui Coman, ‘Florinele, mă doare inima, dar nu am ce să fac, nu poți să joci în fața lui Tavi’. ‘Da, nea Gigi, știu’. Acum s-a întors situația, dar mai rău. Tavi n-are cum să mai joace. Am zis că îl bag pe Coman vârf, ca să joace Tavi, dar o să joace Phelipe vârf. Phelipe știe fotbal, o împinge cu vârful. Să vă uitați cum pasează Phelipe. Dă cum dai cu cuțitul în unt. El pune untul pe pâine prăjită. Uitați-vă cum dă el pasul, doar bagă piciorul puțin. Zici că e mingea ta, că o iei, dar el bagă puțin vârful. Se vede. Băluță, Coman și Phelipe nu are cum să-i schimbe nimeni. Băluță nu a fost el aseară, că a fost puțin răcit, dar o să fie bombă și mai mare”, a spus Gigi Becali la Palat. Reclamă

Îl va vinde Gigi Becali pe Darius Olaru pentru o sumă mai mare de 10 milioane de euro? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...