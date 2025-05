Gică Hagi „a luat foc” după victoria cu Gloria Buzău: „Toată echipa trebuia schimbată. Trei puncte nemeritate!” - Antena Sport

Bine că am luat cele trei puncte. Pentru mine e dur. Mi-a fost foarte greu. Trebuie să producem rezultate”, a declarat Gică Hagi, conform digisport.ro.

Ilie Stan a făcut praf conducerea Buzăului, după retrogradare

Ilie Stan a făcut praf conducerea Gloriei Buzău, după ce echipa a retrogradat în urma eşecului cu Farul Constanţa, 0-1. Antrenorul i-a acuzat pe oficiali de „amatorism” şi că „şi-ar fi urmărit interesele personale”.

”Îmi felicit jucătorii pentru ce au jucat astăzi. Nu poți să faci într-o lună ce nu s-a făcut într-un an. Îmi pare rău pentru buzoieni, pentru că merită mai mult. Mai am două jocuri, le pregătesc, sunt profesionist până la ultima etapă. E păcat. Trebuiau luate niște decizii de mai mult timp, pentru echipă. Trebuia pusă echipa pe primul loc, nu interesele personale. Îmi pare bine, pe undeva, că am venit și le-am arătat suporterilor buzoieni care e situația exactă și faptul că puteam mai mult.

Astăzi, echipa a demonstrat că se putea mai mult. Nu am niciun regret, chiar sunt fericit că le-am arătat suporterilor buzoieni că nu e normal ce s-a întâmplat în acest an. Amatorismul se plătește cu retrogradarea. Este păcat. Nu trebuia să vin eu să iau aceste decizii când mai erau 5-6 meciuri. Eu zic că dacă veneam mai de mult timp, nu eram în situația asta. E păcat că nu am reușit să rămânem în prima ligă”, a declarat Ilie Stan.