Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt "indispensabili" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt “indispensabili”

Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt “indispensabili”

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 13:54

Comentarii
Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt indispensabili

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Patronul campioanei a transmis că doi jucători, David Miculescu şi Daniel Bîrligea, sunt “indispensabili” pentru formaţia sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a declarat că are o “dilemă” în ceea ce priveşte fundaşul stânga. Patronul roş-albaştrilor a transmis că Risto Radunovic nu l-a impresionat, în ultima perioadă.

Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului

Totodată, Becali a anunţat că din primul 11 al FCSB-ului, în meciurile rămase de disputat în grupa de Europa League, cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce, nu vor lipsi Daniel Bîrligea şi David Miculescu.

Latifundiarul din Pipera a transmis că unii jucători vor fi şi odihniţi, astfel că se va apela fie la Alexandru Stoian, fie la Mamadou Thiam.

“Cu fundaşii laterali nu ştiu. Cred că va fi Creţu, Ngezana, Duarte, să vedem în stânga. Între Risto şi Pantea. Să fie un punct fix, să vedem care va fi, Lixandru, Chiricheş sau cel care vine. Tănase, Olaru. Stânga – Toma, Bîrligea, David Miculescu sau Cisotti.

Reclamă
Reclamă

Depinde, că jucăm şi cupe europene, vrem să schimbăm în a doua repriză. Să schimbăm, se prezintă foarte bine Stoian. Să intre el vârf şi să intre Cisotti în stânga, sau Thiam, ca să-i odihnim. Eu am nevoie de Bîrligea şi de David Miculescu în cupele europene, sunt indispensabili. Fără ei, nu prea ai şanse”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB începe anul de pe locul nouă, cu 31 de puncte, acumulate după 21 de etape. Campioana se va duela cu FC Argeş vineri, de la ora 20:00.

Prognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu ger se prelungeștePrognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu ger se prelungește
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Observator
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
13:50
A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial
13:24
Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu
13:22
O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga
13:19
E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League
13:00
Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”
12:35
Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”