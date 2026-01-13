Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt "indispensabili" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Patronul campioanei a transmis că doi jucători, David Miculescu şi Daniel Bîrligea, sunt “indispensabili” pentru formaţia sa.
Gigi Becali a declarat că are o “dilemă” în ceea ce priveşte fundaşul stânga. Patronul roş-albaştrilor a transmis că Risto Radunovic nu l-a impresionat, în ultima perioadă.
Totodată, Becali a anunţat că din primul 11 al FCSB-ului, în meciurile rămase de disputat în grupa de Europa League, cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce, nu vor lipsi Daniel Bîrligea şi David Miculescu.
Latifundiarul din Pipera a transmis că unii jucători vor fi şi odihniţi, astfel că se va apela fie la Alexandru Stoian, fie la Mamadou Thiam.
“Cu fundaşii laterali nu ştiu. Cred că va fi Creţu, Ngezana, Duarte, să vedem în stânga. Între Risto şi Pantea. Să fie un punct fix, să vedem care va fi, Lixandru, Chiricheş sau cel care vine. Tănase, Olaru. Stânga – Toma, Bîrligea, David Miculescu sau Cisotti.
Depinde, că jucăm şi cupe europene, vrem să schimbăm în a doua repriză. Să schimbăm, se prezintă foarte bine Stoian. Să intre el vârf şi să intre Cisotti în stânga, sau Thiam, ca să-i odihnim. Eu am nevoie de Bîrligea şi de David Miculescu în cupele europene, sunt indispensabili. Fără ei, nu prea ai şanse”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
FCSB începe anul de pe locul nouă, cu 31 de puncte, acumulate după 21 de etape. Campioana se va duela cu FC Argeş vineri, de la ora 20:00.
