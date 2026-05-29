Mesajul lui Gigi Becali pentru Mihai Roatru: “Să dea 3 milioane de euro pe Târnovanu și îl dau”

Gigi Becali nu mai vrea să-l lase pe Ştefan Târnovanu se plece în această vară pe o sumă care să fie sub 3 milioane de euro!

Chiar dacă portarul a cerut să fie lăsat să se transfere, patronul de la FCSB a anunţat că va ţine la preţ. S-a spus că Universitatea Craiova l-ar prea pe Târnovanu, iar Gigi Becali îi transmite lui Mihai Rotaru care este acum suma de transfer.

“Nu stau eu acum de mendrele lui Târnovanu, are contract și cu asta basta. Cu ce pleci, cu macaraua sau cu basculanta? Pleci când îți dau eu drumul.

Asta cu Târnovanu, că pleacă, că vrea, spuneți-i lui Mutu, nu mie. Nu prea mai avem cine să plece, e posibil Lixandru, că a cerut. Își face treaba, dacă are ofertă de câteva sute de mii, îl dau. Să dea 3 milioane pe Târnovanu și îl dau (n,-red Mihai Rotaru). Eu acum îi scad lui Târnovanu, dar tot cinci milioane vreau pe el”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.