„Iată că milogii joacă în Europa!” Aroganța lui Florin Tănase pentru dinamoviști! Ce spune despre viitorul său la FCSB

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase a jucat, poate, ultimul său meci la FCSB! I se încheie contractul în această vară și nu știe dacă va mai semna unul nou. Tănase a fostul unul dintre cei mai periculoși jucători de la FCSB contra lui Dinamo: a executat periculos o lovitură liberă pe finalul timpului regulamentar și a pasat decisiv la golul victoriei.

„A fost presiune, jucam o finală ca să scăpăm de presiune. Era un derby, toți suporterii noștri își doreau victoria și am jucat mai mult pentru ei. Știți cum e la fotbal, rivalii se înțeapă și le-am dat un motiv să-i ironizez. Nu s-a salvat sezonul. S-a spălat din rușine, să zic. Noi trebuia să fim în playoff și să luptăm la campionat. Dacă pierdeam era un sezon negru total pentru noi.

(nr. meciurile de baraj) Le-am câștigat împreună cu dânsul (nr. Marius Baciu) și este și meritul lui.

(nr. despre faza golului) Inițial m-am gândit să finalizez direct, dar l-am văzut cu coada ochiului pe Ofri. El zice că m-a strigat, dar nu l-am auzit. Mă bucur că a marcat.