„Iată că milogii joacă în Europa!” Aroganța lui Florin Tănase pentru dinamoviști! Ce spune despre viitorul său la FCSB

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!
Florin Tănase a jucat, poate, ultimul său meci la FCSB! I se încheie contractul în această vară și nu știe dacă va mai semna unul nou. Tănase a fostul unul dintre cei mai periculoși jucători de la FCSB contra lui Dinamo: a executat periculos o lovitură liberă pe finalul timpului regulamentar și a pasat decisiv la golul victoriei.
„A fost presiune, jucam o finală ca să scăpăm de presiune. Era un derby, toți suporterii noștri își doreau victoria și am jucat mai mult pentru ei. Știți cum e la fotbal, rivalii se înțeapă și le-am dat un motiv să-i ironizez. Nu s-a salvat sezonul. S-a spălat din rușine, să zic. Noi trebuia să fim în playoff și să luptăm la campionat. Dacă pierdeam era un sezon negru total pentru noi.
(nr. meciurile de baraj) Le-am câștigat împreună cu dânsul (nr. Marius Baciu) și este și meritul lui.
(nr. despre faza golului) Inițial m-am gândit să finalizez direct, dar l-am văzut cu coada ochiului pe Ofri. El zice că m-a strigat, dar nu l-am auzit. Mă bucur că a marcat.
I-au strigat milogule (nr. lui Darius Olaru). Iată că milogii joacă în Europa. Ne-a motivat că s-a zis că sunt favoriți, cum să fie ei favoriți când câștigă un meci în ani de zile?
Nu s-a terminat sezonul, mai merg la națională. Vom vedea în perioada următoare (nr. despre viitorul la FCSB), nu știu nimic concret să vă spun. Dar în perioada imediat următoare veți afla. Eu îmi doresc 1-2 zile de odihnă și apoi să reiau antrenamentele. Să sperăm că voi fi chemat la națională” a spus Florin Tănase la Digi Sport.
