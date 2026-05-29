Gigi Becali i-a decis viitorul lui Marius Baciu, după calificarea în Conference League: “Şi dacă îmi dai cu toporul în cap…”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că nu va renunţa la Marius Baciu, după ce a obţinut calificarea în preliminariile Conference League. Formaţia roş-albastră a învins-o pe Dinamo cu 2-1, după 120 de minute de joc pe Arcul de Triumf, şi va evolua şi sezonul viitor în cupele europene.

Marius Baciu a ajuns într-un moment delicat la echipă, cu câteva zile înaintea barajului cu FC Botoşani. Chiar dacă a avut foarte puţin timp la dispoziţie, el a reuşit să obţină două victorii şi să ducă echipa în cupele europene.

Gigi Becali îl păstrează pe Marius Baciu la FCSB: “Dreptatea şi recunoştinţa”

Becali este încântat de Baciu şi susţine că îl va păstra pe Marius Baciu la echipă în semn de recunoştinţă:

“Cel mai nr 1 antrenor al României! L-a întrecut pe Kopic, l-a bătut, i-a luat centura lui Kopic. De acum încolo, o să vadă ei becalizare. Nu mai las eu echipa așa. Cine îți șoptește mă? Dacă îmi dai și cu toporul în cap și nu îl schimb pe Baciu la ora asta.

Omul ăsta a calificat echipa de zece milioane. Dacă vine Mourinho și Klopp și Pep, îi zic du-te băi de aici. La revedere! Asta e dreptatea și recunoștința”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.