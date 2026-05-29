„Să continue ei să scrie pe social media!” Ironia lui Darius Olaru după ce dinamoviștii i-au strigat „milogule”

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!

Căpitanul celor de la FCSB, Darius Olaru, a încheiat partida bandajat la cap, iar fanii lui Dinamo l-au ironizat la ieșirea de pe teren: i-au strigat „milogule”. Olaru le-a răspuns după meci.

„Sunt obișnuit, cred că e a 10-a oară când îmi sparg capul, dar nu contează. Contează că am reușit să ne alificăm. A fost un meci dificil, toată lumea îi vedea favoriți. Se pare că la fotbal nu tot timpul câștigă cine e favorit. Per total cred că am meritat victoria. Am spus-o și ieri la conferință, acest sezon e un eșec, echipa asta merită mai mult. Echipa asta trebuie să se bată la campionat. A fost o lecție pentru toți. Cu siguranță la anul nu vom mai face aceste greșeli. Am profitat de această regulă, ne bucurăm că am ajuns totuși să jucăm acest baraj. Cum puteam mai să încheiem sezonul mai bine decât o victorie în derby și calificare în Europa?

Să continue să facă articole și să scrie pe social media, noi mergem în Europa. M-am simțit important dacă mi-a cântat tot stadionul. Mi-aș fi dorit să jucăm pe un stadion și mai mare să-mi cânte!

Chiar eram pe bancă și i-am spus lui Risto (nr. Radunovic): să vezi că Ofri (nr Arad) va marca golul astăzi. A avut și el ghinion, a avut o accidentare, poate și noi am greșit că nu am reușit să-l integrăm. Dar iată că a reușit un gol care ne-a salvat” a spus Darius Olaru după partidă la Digi Sport.