Home | Fotbal | Liga 1 | „Să continue ei să scrie pe social media!” Ironia lui Darius Olaru după ce dinamoviștii i-au strigat „milogule”

„Să continue ei să scrie pe social media!” Ironia lui Darius Olaru după ce dinamoviștii i-au strigat „milogule”

Sebastian Ujica Publicat: 29 mai 2026, 23:36

Comentarii
Să continue ei să scrie pe social media!” Ironia lui Darius Olaru după ce dinamoviștii i-au strigat milogule”

Darius Olaru le-a răspuns la ironii fanilor lui Dinamo / SPORT PICTURES

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul celor de la FCSB, Darius Olaru, a încheiat partida bandajat la cap, iar fanii lui Dinamo l-au ironizat la ieșirea de pe teren: i-au strigat „milogule”. Olaru le-a răspuns după meci.

„Sunt obișnuit, cred că e a 10-a oară când îmi sparg capul, dar nu contează. Contează că am reușit să ne alificăm. A fost un meci dificil, toată lumea îi vedea favoriți. Se pare că la fotbal nu tot timpul câștigă cine e favorit. Per total cred că am meritat victoria. Am spus-o și ieri la conferință, acest sezon e un eșec, echipa asta merită mai mult. Echipa asta trebuie să se bată la campionat. A fost o lecție pentru toți. Cu siguranță la anul nu vom mai face aceste greșeli. Am profitat de această regulă, ne bucurăm că am ajuns totuși să jucăm acest baraj. Cum puteam mai să încheiem sezonul mai bine decât o victorie în derby și calificare în Europa?

Să continue să facă articole și să scrie pe social media, noi mergem în Europa. M-am simțit important dacă mi-a cântat tot stadionul. Mi-aș fi dorit să jucăm pe un stadion și mai mare să-mi cânte!

Chiar eram pe bancă și i-am spus lui Risto (nr. Radunovic): să vezi că Ofri (nr Arad) va marca golul astăzi. A avut și el ghinion, a avut o accidentare, poate și noi am greșit că nu am reușit să-l integrăm. Dar iată că a reușit un gol care ne-a salvat” a spus Darius Olaru după partidă la Digi Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum a lovit drona rusească blocul din Galaţi, după care a explodat. Mamă şi fiul ei, răniţi
Observator
ANIMAŢIE. Cum a lovit drona rusească blocul din Galaţi, după care a explodat. Mamă şi fiul ei, răniţi
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
23:30

Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat
23:28

Gigi Becali i-a decis viitorul lui Marius Baciu, după calificarea în Conference League: “Şi dacă îmi dai cu toporul în cap…”
23:20

Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist”
23:07

Doi jucători, OUT de la meciurile naționalei cu Georgia și Țara Galilor! Au părăsit deja cantonamentul naționalei
23:06

Posibilele adversare ale FCSB-ului, după ce a învins-o pe Dinamo şi s-a calificat în preliminariile Conference League
23:06

Tun financiar pentru FCSB după ce a câștigat barajul cu Dinamo! Câți bani încasează dacă ajunge în grupele Conference
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 4 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 5 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total