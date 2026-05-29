Home | Fotbal | Conference League | Tun financiar pentru FCSB după ce a câștigat barajul cu Dinamo! Câți bani încasează dacă ajunge în grupele Conference

Tun financiar pentru FCSB după ce a câștigat barajul cu Dinamo! Câți bani încasează dacă ajunge în grupele Conference

Sebastian Ujica Publicat: 29 mai 2026, 23:06

Comentarii
Tun financiar pentru FCSB după ce a câștigat barajul cu Dinamo! Câți bani încasează dacă ajunge în grupele Conference

Florin Tanase si Catalin Ionut in meciul de fotbal dintre Dinamo Bucuresti si FCSB, barajul pentru Conference League / SPORT PICTURES

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru prima dată, va fi în grupa de Conference cu toate echipele calificate, după ce în precedentele două sezoane a fost în grupa de Europa League.

Tun financiar pentru FCSB

FCSB a mai jucat în grupă de Conference, în 2022, când a făcut parte din grupa B cu West Ham, Silkeborg și Anderlecht. Spre deosebire de acel moment însă, premiile au crescut semnificativ. Drept dovadă: Universitatea Craiova a câștigat 5,7 milioane de euro după sezonul trecut. Însă Craiova a terminat pe locul 25 și a obținut doar 933.000 de euro pentru cele două victorii cu Rapid Viena și Mainz și egalul cu Noah.

Bonusul cel mai mare este de 3,17 milioane de euro pentru calificarea în faza ligii, acolo unde FCSB are șanse mari să ajungă grație coeficientului care îi asigură un drum mai liniștit.

La polul opus, un parcurs lung în competiție poate aduce o sumă mare de bani. Câți bani a încasat din premii câștigătoarea UEFA Conference League, Crystal Palace? Peste 20 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă
  • 3,17 milioane de euro pentru participare
  • 0,4 milioane de euro pentru calificare în optimi
  • 4,93 milioane de euro pentru locul din faza ligii
  • 0,8 milioane de euro pentru optimi
  • 1,3 milioane de euro pentru sferturi
  • 2,5 milioane de euro pentru semifinale
  • 4 milioane de euro pentru finală
  • 3 milioane de euro bonus câștigător
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum a lovit drona rusească blocul din Galaţi, după care a explodat. Mamă şi fiul ei, răniţi
Observator
ANIMAŢIE. Cum a lovit drona rusească blocul din Galaţi, după care a explodat. Mamă şi fiul ei, răniţi
Alexandru Țiriac, mesaj din doar 3 cuvinte. Ce a dorit să transmită, de fapt, fiul lui Ion Țiriac
Fanatik.ro
Alexandru Țiriac, mesaj din doar 3 cuvinte. Ce a dorit să transmită, de fapt, fiul lui Ion Țiriac
23:07

Doi jucători, OUT de la meciurile naționalei cu Georgia și Țara Galilor! Au părăsit deja cantonamentul naționalei
23:06

Posibilele adversare ale FCSB-ului, după ce a învins-o pe Dinamo şi s-a calificat în preliminariile Conference League
23:05

Dinamo – FCSB 1-2. Marius Baciu califică gruparea roș-albastră în Conference League
23:01

Ofri Arad a marcat primul gol la FCSB
22:46

Incident în timpul barajului Dinamo – FCSB! A fost nevoie de intervenţia Jandarmeriei
22:32

Barcelona a anunțat oficial transferul lui Anthony Gordon! Englezul a șocat la prezentare: discurs în spaniolă
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 4 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 5 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total