Tun financiar pentru FCSB după ce a câștigat barajul cu Dinamo! Câți bani încasează dacă ajunge în grupele Conference

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!

Pentru prima dată, va fi în grupa de Conference cu toate echipele calificate, după ce în precedentele două sezoane a fost în grupa de Europa League.

Tun financiar pentru FCSB

FCSB a mai jucat în grupă de Conference, în 2022, când a făcut parte din grupa B cu West Ham, Silkeborg și Anderlecht. Spre deosebire de acel moment însă, premiile au crescut semnificativ. Drept dovadă: Universitatea Craiova a câștigat 5,7 milioane de euro după sezonul trecut. Însă Craiova a terminat pe locul 25 și a obținut doar 933.000 de euro pentru cele două victorii cu Rapid Viena și Mainz și egalul cu Noah.

Bonusul cel mai mare este de 3,17 milioane de euro pentru calificarea în faza ligii, acolo unde FCSB are șanse mari să ajungă grație coeficientului care îi asigură un drum mai liniștit.

La polul opus, un parcurs lung în competiție poate aduce o sumă mare de bani. Câți bani a încasat din premii câștigătoarea UEFA Conference League, Crystal Palace? Peste 20 de milioane de euro.