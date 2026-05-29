Doi jucători, OUT de la meciurile naționalei cu Georgia și Țara Galilor! Au părăsit deja cantonamentul naționalei

Gică Hagi are bătăi de cap înainte de primele meciuri pe banca echipei naționale. Primul meci este la Tbilisi. Georgia – România e în direct marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După această partidă, România va disputa primul meci de acasă din mandatul lui Gică Hagi, cu Ţara Galilor, sâmbătă, de la 20:45, pe stadionul Steaua.

Bancu și Rațiu au părăsit cantonamentul

Hagi a rămas fără două opțiuni importante din apărare: fundașii de flanc, Nicușor Bancu și Andrei Rațiu au părăsit deja cantonamentul echipei naționale din cauza unor probleme de sănătate. Asta după ce și Dennis Man și Andrei Radu au declarat forfeit joi.

„Încă doi tricolori au devenit indisponibili pentru meciurile din luna iunie! Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a fost nevoit să părăsească cantonamentul primei reprezentative. La capătul unui sezon extrem de solicitant, fundașul stânga a acuzat o pubalgie. Deși în ultimele zile a încercat să se antreneze la capacitate maximă, durerile au persistat, împiedicându-l să continue pregătirea alături de tricolori. Nici Andrei Rațiu nu va putea fi utilizat în cele două teste din iunie. Fundașul a acuzat probleme musculare imediat după finala Conference League în care a fost implicat. Rațiu a efectuat astăzi un control amănunțit în Spania, iar rezultatele investigațiilor au confirmat că recuperarea sa nu îi va permite să evolueze în perioada următoare. În urma analizelor și a consultărilor, staff-ul medical al echipei naționale a decis că ambii fotbaliști sunt indisponibili pentru acțiunea din această lună” a anunțat Federația pe pagina oficială a echipei naționale.