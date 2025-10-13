Gigi Becali a anunţat un transfer la FCSB! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş: "Nu mai am încredere în el" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că în iarnă va transfera un jucător în locul lui Vlad Chiricheş, care în luna noiembrie va împlini 36 de ani.
Becali i-a propus lui Chiricheş să rămână în club, dar patronul FCSB-ului a dat de înţeles că acesta nu va mai continua ca jucător la echipa campioană.
Gigi Becali a anunţat că va transfera un jucător în locul lui Vlad Chiricheş
“Din iarnă iau jucător în loc (n.r: în locul lui Vlad Chiricheş). În Europa nu e pe listă. Rămâne dacă vrea să rămână în club. Ca respect. A luat 200.000 de euro de calificare. Nu a jucat o secundă. I-am dat banii deja, 200 de mii”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.
În condiţiile în care Mihai Popescu (32 de ani) s-a accidentat grav în meciul România – Austria 1-0, suferind o ruptură de ligamente, Gigi Becali l-ar fi putut folosi pe Vlad Chiricheş în centrul apărării. Patronul campioanei nu ia însă în calcul această variantă.
“E şi Chiricheş (n.r: care poate juca în centrul apărării), dar nu prea mai am încredere în el, nu mai are explozie, parcă doarme pe teren”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.
De altfel, Gigi Becali a ordonat anterior ca Vlad Chiricheş să nu mai evolueze în centrul apărării fiindcă îi dă emoţii. La centrul terenului la început l-a impresionat, dar Gigi Becali a început mai apoi să fie nemulţumit de el şi în acea poziţie. În derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2, Gigi Becali a ordonat înlocuirea lui Chiricheş după numai 29 de minute, schimbându-l cu Darius Olaru.
Vlad Chiricheş este cotat în prezent la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A semnat în vara lui 2023 cu echipa lui Gigi Becali, după ce s-a despărţit de Cremonese. Chiricheş i-a adus în vara lui 2013 9.5 milioane de euro în conturi lui Gigi Becali, atunci când a fost cumpărat de Tottenham. În acest sezon a jucat în 6 meciuri în campionat, în Supercupă şi în 4 partide în Europa League.
