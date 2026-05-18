Arsenal, pas uriaș către titlu după 24 de ani! „Tunarii” au învins prin golul lui Kai Havertz

Arsenal este cu un pas mai aproape de câștigarea titlului în Premier League, după o pauză de 22 de ani. Gruparea antrenată de Mikel Arteta sa impus cu scorul de 1-0 în duelul cu Burnley și are un avans de cinci puncte în fruntea clasamentului.

„Tunarii” vor juca în ultimul meci al sezonului pe Selhurst Park, în compania celor de la Crystal Palace, în timp ce Manchester City va mai înfrunta Bournemouth și Aston Villa.

Arsenal – Burnley 1-0

Chiar dacă a dominat partida, iar adversarul nu a avut șut pe poartă, Arsenal a avut mari emoții în ceea ce privește obținerea victoriei. Unicul gol al disputei a fost marcat de Kai Havertz, în minutul 37, fiind servit ideal de Saka.

