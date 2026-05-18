Arsenal, pas uriaș către titlu după 24 de ani! „Tunarii” au învins prin golul lui Kai Havertz

Daniel Işvanca Publicat: 18 mai 2026, 23:57

Comentarii
Kai Havertz / Profimedia

Arsenal este cu un pas mai aproape de câștigarea titlului în Premier League, după o pauză de 22 de ani. Gruparea antrenată de Mikel Arteta sa impus cu scorul de 1-0 în duelul cu Burnley și are un avans de cinci puncte în fruntea clasamentului.

„Tunarii” vor juca în ultimul meci al sezonului pe Selhurst Park, în compania celor de la Crystal Palace, în timp ce Manchester City va mai înfrunta Bournemouth și Aston Villa.

Arsenal – Burnley 1-0

Arsenal este tot mai aproape de cucerirea unui titlu atât de așteptat la Londra. Gruparea pregătită de Mikel Arteta a câștigat la limită disputa cu Burnley, scor 1-0 și s-a desprins la cinci puncte în fruntea Premier League.

Chiar dacă a dominat partida, iar adversarul nu a avut șut pe poartă, Arsenal a avut mari emoții în ceea ce privește obținerea victoriei. Unicul gol al disputei a fost marcat de Kai Havertz, în minutul 37, fiind servit ideal de Saka.

Arsenal are un avans de cinci puncte cu un meci rămas de disputat, în timp ce Manchester City mai are de jucat două partide, cu Bournemouth și Aston Villa.

