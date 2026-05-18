Dinamo a rezolvat primul transfer al verii! Marele talent care a jucat pentru Steaua semnează

Daniel Işvanca Publicat: 18 mai 2026, 16:19

Dinamo București va juca baraj pentru calificarea în preliminariile UEFA Conference League, iar conducerea alb-roșie pregătește deja campania de achiziții pentru sezonul următor.

O primă lovitură a fost deja rezolvată de formația antrenată de Zeljko Kopic. Puștiul-minune al celor de la CSM Reșița va semna cu gruparea din Ștefan cel Mare.

Ianis Doană semnează cu Dinamo

Zeljko Kopic pregătește deja sezonul următor la Dinamo, iar tehnicianul croat a rezolvat deja un prim transfer pentru viitoarea stagiunea. Este vorba despre Ianis Doană, fotbalist care este legitimat în prezent la CSM Reșița și care a jucat sub formă de împrumut în acest sezon al Steaua.

Potrivit celor de la digisport.ro, cele două cluburi au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al jucătorului cotat de Transfermarkt la 200.000 de euro.

În vârstă de 18 ani, Ianis a jucat 24 de meciuri în acest sezon, reușind să marcheze trei goluri și să ofere patru assist-uri. Acesta a fost convocat în două rânduri și la selecționata sub 19 ani a României.

