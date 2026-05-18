Primul mare jucător care pleacă de la Real Madrid, înainte de era “Jose Mourinho”. Anunţul oficial

Real Madrid a anunţat că se va despărţi la finalul acestui sezon de Dani Carvajal. Fundaşul dreapta de 34 de ani pleacă de pe Santiago Bernabeu, de la clubul alături de care a câştigat, printre altele, 6 trofee Champions League.

Carvajal a ajuns la Real în 2002, la academie. Au urmat 23 de sezoane în tricoul blanco, 10 la juniori şi 13 la prima echipă. El şi-a ajudecat 27 de trofee: 6 Champions League, 6 trofee Campionatul Mondial al Cluburilor, 5 Supercupe ale Europei, 4 titluri în La Liga, două Cupe ale Spaniei şi 4 Supercupe ale Spaniei.

“Real Madrid şi căpitanul Dani Carvajal au se vor despărţi, decizia fiind una de comun acord. Despărţirea va veni la finalul sezonului.

Real vrea să îşi exprime mulţumirea pentru una dintre marile legende ale clubului. Carvajal va fi omagiat la ultimul meci al sezonului, pe Santiago Bernabeu”, se arată în comunicatul emis de clubul blanco.

Carvajal a adunat 450 de jocuri pentru Real Madrid şi a marcat 14 goluri. Tot luni, Fabrizio Romano a anunţat revenirea lui Jose Mourinho printre galactici.