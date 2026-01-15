Gigi Becali a făcut anunțul așteptat de toți fanii FCSB-ului: „Mâine va face vizita medicală” - Antena Sport

Gigi Becali a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, reușind să-l aducă la FCSB pe israelianul Ofri Arad, fotbalist cotat în prezent la 1,2 milioane de euro.

Patronul campioanei României a făcut anunțul decisiv joi seară, când a confirmat că jucătorul care a evoluat sezonul acesta în UEFA Champions League va ajunge la București pentru vizita medicală.

Ofri Arad semnează cu FCSB

FCSB va aduce un înlocuitor pe măsură pentru Adrian Șut, după ce patronul echipei a confirmat venirea lui Ofri Arad, fotbalist care a jucat ultima oară pentru Kairat Almaty.

Cu o cotă de piață de 1,2 milioane de euro, acesta va ajunge vineri în capitală pentru a face vizita medicală și pentru a semna contractul cu campioana României. Acesta va încasa un salariu lunar de 20.000 de euro, pe lângă prima de instalare uriașă: 400.000 de euro.

„Au trimis ei, am trimis înapoi, am trimis niște corecturi și e gata. Mâine va face vizita medicală și gata, la revedere. Cred că am făcut cele mai bune transferuri cu Andre Duarte și băiatul acesta israelian.