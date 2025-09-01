Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” - Antena Sport

Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Patronul campioanei a anunțat că îl va transfera pe Adrian Rus, internațional român de 29 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul central s-a despărțit de Pisa, în această vară, astfel ca va semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract. El a fost aproape să-și continue cariera în Italia, la Sampdoria, însă în cele din urmă mutarea a picat și „pe fir” a intrat FCSB.

Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB: Adrian Rus

Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Rus, fiind a cincea mutare a verii realizată la FCSB, după Daniel Graovac, Denis Alibec, Dennis Politic și Mamadou Thiam.

Patronul campioanei a transmis că a fost nemulțumit de cerința impresarului lui Adrian Rus, care voia să obțină suma de 100.000 de euro. În cele din urmă, s-a ajuns la un acord, iar Becali s-a arătat dispus să-i achite această sumă fundașului.

„Am găsit azi fundaș, pe Rus, îmi cere impresarul 100.000, voi sunteți nebuni înseamnă, că ați luat-o razna. Eu îl transfer pe impresar, în loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă. Ce e asta, e stăpân de sclavi? Atunci îi dau lui bani și să vină gratis, fără bani, că te vinde sclav impresarul.