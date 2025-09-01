Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis”

Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis”

Publicat: 1 septembrie 2025, 12:14

Comentarii
Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: Îi dau bani să vină gratis”

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Patronul campioanei a anunțat că îl va transfera pe Adrian Rus, internațional român de 29 de ani.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul central s-a despărțit de Pisa, în această vară, astfel ca va semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract. El a fost aproape să-și continue cariera în Italia, la Sampdoria, însă în cele din urmă mutarea a picat și „pe fir” a intrat FCSB. 

Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB: Adrian Rus 

Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Rus, fiind a cincea mutare a verii realizată la FCSB, după Daniel Graovac, Denis Alibec, Dennis Politic și Mamadou Thiam.  

Patronul campioanei a transmis că a fost nemulțumit de cerința impresarului lui Adrian Rus, care voia să obțină suma de 100.000 de euro. În cele din urmă, s-a ajuns la un acord, iar Becali s-a arătat dispus să-i achite această sumă fundașului. 

Am găsit azi fundaș, pe Rus, îmi cere impresarul 100.000, voi sunteți nebuni înseamnă, că ați luat-o razna. Eu îl transfer pe impresar, în loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă. Ce e asta, e stăpân de sclavi? Atunci îi dau lui bani și să vină gratis, fără bani, că te vinde sclav impresarul. 

Reclamă
Reclamă

Nu sunteți sănătoși și i-am închis telefonul. Mijlocaș nu mai are rost, am 4 și Chiricheș, care nu mai joacă. Probabil în iarnă mai luăm unul când pleacă Edjouma”, a declarat Gigi Becali, la Palat. 

Adrian Rus nu a mai bifat un meci de la începutul lunii mai, atunci când era titular în confruntarea dintre Pisa și Sudtirol, din Serie B. El a fost o prezență constantă și la echipa națională, fiind convocat ultima dată în martie, pentru partidele cu Bosnia și San Marino din preliminariile World Cup 2026. 

Cât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşeCât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Filmul accidentului din Cluj: Un pasager a murit strivit sub greutatea altuia. "Am simţit că alunecăm"
Observator
Filmul accidentului din Cluj: Un pasager a murit strivit sub greutatea altuia. "Am simţit că alunecăm"
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
13:47
Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui”
13:31
Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen după două etape! Mesajul sec transmis de club
13:08
Kourt Zouma a ajuns la Cluj! Câştigătorul de Liga Campionilor e gata să semneze cu CFR
13:01
Verdictul specialistului după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu trebuie să-i mai arbitreze”
12:45
Probleme la naţionala Braziliei! Primele contre între Neymar şi Carlo Ancelotti: “De-asta cred că am fost exclus”
12:41
Noutățile lunii septembrie 2025 în AntenaPLAY
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”