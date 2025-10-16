Veste uriaşă pentru Florin Niţă - Antena Sport

Florin Niţă (38 de ani) a primit o veste bună, după ce a rămas liber de contract în urma despărţirii de Damac. El a câştigat procesul cu saudiţii la FIFA şi va încasa ultimele 4 salarii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Niţă a apărat poarta lui Damac în stagiunea 2024-2025, iar apoi a urmat despărţirea, una în urma căreia fostul internaţional român rămăsese cu patru salarii restante.

Florin Niţă va încasa 260.000 de dolari

A urmat procesul intentat de portarul cotat l a 200.000 de euro la FIFA, unul pe care acesta l-a şi câştigat, conform fanatik.ro. Astfel, în conturile lui Niţă vor intra 260.000 de dolari.

După plecarea de la Damac, Niţă a avut mai multe oferte din Liga 1, dar a aşteptat să prindă un contract avantajos în străinătate. În vară, el s-a antrenat la Complexul Sportiv Național “Arcul de Triumf”.

Goalkeeper-ul are în continuare pretenţii salariare care nu pot fi satisfăcute în România, mai exact unele de 700.000 de euro pe an.