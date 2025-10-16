Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste uriaşă pentru Florin Niţă - Antena Sport

Home | Fotbal | Veste uriaşă pentru Florin Niţă

Veste uriaşă pentru Florin Niţă

Publicat: 16 octombrie 2025, 15:28

Comentarii
Veste uriaşă pentru Florin Niţă

Florin Niţă, plonjon în timpul unui meci - Profimedia Images

Florin Niţă (38 de ani) a primit o veste bună, după ce a rămas liber de contract în urma despărţirii de Damac. El a câştigat procesul cu saudiţii la FIFA şi va încasa ultimele 4 salarii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Niţă a apărat poarta lui Damac în stagiunea 2024-2025, iar apoi a urmat despărţirea, una în urma căreia fostul internaţional român rămăsese cu patru salarii restante.

Florin Niţă va încasa 260.000 de dolari

A urmat procesul intentat de portarul cotat l a 200.000 de euro la FIFA, unul pe care acesta l-a şi câştigat, conform fanatik.ro. Astfel, în conturile lui Niţă vor intra 260.000 de dolari.

După plecarea de la Damac, Niţă a avut mai multe oferte din Liga 1, dar a aşteptat să prindă un contract avantajos în străinătate. În vară, el s-a antrenat la Complexul Sportiv Național “Arcul de Triumf”.

Goalkeeper-ul are în continuare pretenţii salariare care nu pot fi satisfăcute în România, mai exact unele de 700.000 de euro pe an.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Observator
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
Fanatik.ro
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
16:19
S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu
15:53
Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc
14:54
EXCLUSIVGică Hagi, “un fel de Messi din generația aceea”. Un fost adversar al “Regelui” de la Cupa Mondială e convins
14:40
Emma Răducanu, noi probleme de sănătate! Sezonul s-a încheiat pentru britanică
14:30
Florida Panthers – Buffalo Sabres LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Vancouver Canucks – Washington Capitals se joacă duminică (19:30)
14:26
Cum arată situația accidentării lui LeBron James? Anunțul unui jurnalist despre superstarul lui LA Lakers
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” 2 “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu 3 “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată 4 Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter 5 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 6 Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”