"Hoția secolului". Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial - Antena Sport

“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial

Andrei Nicolae Publicat: 12 octombrie 2025, 10:13

Comentarii
Scandalul de la meciul Iraq - Indonezia / X

Preliminariile pentru Cupa Mondială din Asia au fost marcate de un moment neplăcut la partida dintre Iraq și Indonezia, încheiată cu scorul de 1-0 pentru formația din Orientul Mijlociu. După fluierul final care a încheiat speranțele insularilor la turneul final, team manager-ul echipei, Sumardji Sumardji, s-a dus “glonț” la arbitrul întâlnirii pentru a-i cere socoteală.

Centralul, Ma Ning, a fost acuzat de indonezieni de parti-pris-uri față de Arabia Saudită, cealaltă echipă din grupa din care fac parte naționalele care s-au înfruntat aseară în Iraq, potrivit vnexpress.net. O parte din microbiști chiar au mers mai departe și au numit tot ce s-a întâmplat drept “hoția secolului”.

Trei eliminări după fluierul final la Iraq – Indonezia

Cele două naționale s-au înfruntat într-o fază superioară a preliminariilor din Asia pentru Campionatul Mondial, asemenea lui Cosmin Olăroiu, care s-a apropiat de turneul final alături de Emiratele Arabe Unite. Naționala care este antrenată de Patrick Kluivert avea nevoie de măcar un egal pentru a mai spera la locul al doilea din grupă, care trimite la alt baraj, însă Iraq s-a impus cu 1-0.

După finalul meciului, arbitrul Ma Ning a fost asaltat de jucătorii și alți oameni din staff-ul echipei oaspete și a fost nevoit să acorde trei cartonașe roșii. Team manager-ul a fost unul dintre cei sancționați, alături de doi fotbaliști. Unul dintre ei l-a confruntat și el pe central, iar celălalt a intrat în conflict cu selecționerul Iraqului, Graham Arnold.

În acest moment, pentru primul loc din grupă se vor lupta Iraq și Arabia Saudită, cea din urmă fiind țara despre care indonezienii au spus că e avantajată de Ma Ning. Ambele au trei puncte, astfel că meciul direct va fi decisiv în vederea obținerii “biletului” pentru World Cup 2026, turneu final transmis în exclusivitate în Universul Antena.

