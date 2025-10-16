"N-am mai văzut aşa ceva" Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la FCSB după ultima decizie a lui Gigi Becali! - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a povestit ce s-a întâmplat la antrenamentul FCSB-ului după decizia lui Gigi Becali de a le achita primele fotbaliştilor campioanei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a achitat toate primele pentru calificarea FCSB-ului în grupa principală din Europa League. În grupă FCSB a obţinut o victorie, cu Go Ahead Eagles, cu 1-0 şi a pierdut cu 2-0, acasă, meciul cu Young Boys Berna. Campioana urmează să o întâlnească pe Bologna, tot acasă, joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

Mihai Stoica, impresionat de jucătorii FCSB-ului după ce Gigi Becali le-a achitat primele

Până la duelul cu Bologna, FCSB o va întâlni pe Metaloglobus, în deplasare, sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mihai Stoica a rămas impresionat de prestaţia jucătorilor FCSB-ului de la antrenament, după ce Gigi Becali le-a plătit acestora bonusurile pentru calificarea în grupa Europa League.

„Demult n-am mai văzut așa ceva (n.r: ce s-a întâmplat la antrenament). Portarii erau «victime», numai prin vinclu, numai execuții top. Probabil și pentru că s-au achitat bonusurile. Am văzut că s-a discutat despre asta, majoritatea fotbaliștilor aveau bonusuri în funcție de numărul de meciuri jucate, nu de aport, ci de numărul de meciuri.