"N-am mai văzut aşa ceva" Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la FCSB după ultima decizie a lui Gigi Becali! - Antena Sport

“N-am mai văzut aşa ceva” Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la FCSB după ultima decizie a lui Gigi Becali!

Bogdan Stănescu Publicat: 16 octombrie 2025, 23:54

Mihai Stoica / Profimedia Images

Mihai Stoica (60 de ani) a povestit ce s-a întâmplat la antrenamentul FCSB-ului după decizia lui Gigi Becali de a le achita primele fotbaliştilor campioanei României.

Becali a achitat toate primele pentru calificarea FCSB-ului în grupa principală din Europa League. În grupă FCSB a obţinut o victorie, cu Go Ahead Eagles, cu 1-0 şi a pierdut cu 2-0, acasă, meciul cu Young Boys Berna. Campioana urmează să o întâlnească pe Bologna, tot acasă, joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

Mihai Stoica, impresionat de jucătorii FCSB-ului după ce Gigi Becali le-a achitat primele

Până la duelul cu Bologna, FCSB o va întâlni pe Metaloglobus, în deplasare, sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mihai Stoica a rămas impresionat de prestaţia jucătorilor FCSB-ului de la antrenament, după ce Gigi Becali le-a plătit acestora bonusurile pentru calificarea în grupa Europa League.

Demult n-am mai văzut așa ceva (n.r: ce s-a întâmplat la antrenament). Portarii erau «victime», numai prin vinclu, numai execuții top. Probabil și pentru că s-au achitat bonusurile. Am văzut că s-a discutat despre asta, majoritatea fotbaliștilor aveau bonusuri în funcție de numărul de meciuri jucate, nu de aport, ci de numărul de meciuri.

Tuturor, Gigi le-a dat întreg, adică dau două exemple: Dawa, întreg, Zima, întreg, 100%. Să te aștepți să iei câteva mii și să iei zeci de mii, e lucru mare. Se vede la antrenament, bună dispoziție, chiar dacă rezultatele din ultima vreme sunt departe de a ne mulțumi.

Cred eu că momentul nostru e foarte bun. Avem probleme imense în compartimentul defensiv, dar am încredere că vom fi bine chiar și așa. Au intrat banii de la UEFA și s-au cam dus (n.r.: a râs)”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

FCSB, 3 victorii în campionat în acest sezon, toate cu 1-0, din golurile lui Florin Tănase

FCSB merge la Clinceni, pentru duelul cu Metaloglobus, după două victorii în campionat, cu 1-0, cu Oţelul şi cu Universitatea Craiova.

FCSB a câştigat 3 meciuri din cele 12 disputate în acest sezon în campionat, toate cu 1-0. De fiecare dată a marcat Florin Tănase, de două ori din penalty, cu Oţelul şi Universitatea Craiova, şi o dată din acţiune, cu Petrolul.

Campioana ultimelor două sezoane se află doar pe locul 12 în campionat, cu 13 puncte. E la egalitate cu vicecampioana CFR Cluj, care nu a reuşit să obţină cele 3 puncte în restanţa cu Csikszereda. Ciucanii au egalat în minutul 90+9, dintr-un penalty executat cu o scăriţă de Lorand Paszka. Ciucanii au avut şi un gol anulat, în minutul 86, ce a părut perfect valabil.

 

