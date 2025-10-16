"A fost gol valabil" A egalat-o cu o scăriţă, în prelungiri, pe CFR şi crede că Găman nu i-a lăsat să câştige! - Antena Sport

Închide meniul
“A fost gol valabil” A egalat-o cu o scăriţă, în prelungiri, pe CFR şi crede că Găman nu i-a lăsat să câştige!

Publicat: 16 octombrie 2025, 23:20

Comentarii
Lorand Paszka, în Csikszereda - CFR Cluj 2-2 / Sport Pictures

Autorul golului din minutul 90+9 al meciului Csikszereda – CFR Cluj, Lorand Paszka (29 de ani), ce a adus egalarea cu o scăriţă de la 11 metri, e de părere că ciucanii ar fi trebuit să câştige partida cu echipa lui Mandorlini.

Paszka e de părere că golul pe care George Găman l-a anulat a fost perfect valabil. Faza a avut loc în minutul 86.

Reacţia lui Lorand Paszka, după ce a egalat-o cu o scăriţă pe CFR în prelungiri, din penalty

“Cred că meritam acest punct.

(n.r: Cum ţi-a venit să baţi aşa un penalty?) Am decis înainte de a ajunge la minge pentru că ştiam că portarul se aruncă.

(n.r: Mulţumitor acest egal având în vedere că CFR a condus de două ori?) Nu am început bine repriza a doua. Mai apoi am început să ţinem de minge. CFR sunt o echipă foarte bună. I-am urmărit pe video, e un rezultat bun pentru noi.

A fost un gol valabil acela care nu s-a punctat. Sărbătorim azi, dar de mâine trebuie să ne gândim la următorul meci.

O mulţime de jucători au venit şi avem nevoie de timp să ne adaptăm. Avem nevoie de timp pentru a ne omogeniza.

(n.r: Cum vei bate următorul penalty?) Vom vedea”, a spus Lorand Paszka pentru digisport.ro după Csikszereda – CFR Cluj 2-2.

Csikszereda – CFR Cluj 2-2. Gazdele au egalat în minutul 90+9

Formaţia Csikszereda a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa CFR Cluj, într-un meci restant din etapa a V-a a Ligii 1. Gazdele au reuşit să egaleze în minutul 90+9, dintr-un penalty acordat pentru fault în careu după consultarea VAR.

Partida trebuia să se dispute iniţial la 10 august, dar a fost amânată deoarece echipa clujeană era angrenată în cupele europene.

Au marcat: Eppel ’34, Paszka ‘90+9 (penalti) / Cordea ’17, Slimani ‘71

Csikszereda: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Veres (Dusinszki ’83) – Anderson, Bodo (Bakos ’64), Szalay (Jebari ‘64) – Eppel. Antrenor: Robert Ilyeş.

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Păun (Emerllahu ’52), T. Keita, Djokovic (Slimani ’69) – Cordea (Korenica ’52), L. Munteanu, Şfaiţ (Biliboc ’52). Antrenor: Andrea Mandorlini.

Cartonaşe galbene:  Bakos ‘90+4, Vegh ‘90+4 / Camora ‘90+1, Ilie ‘90+4, Munteanu ‘90+7

Arbitri: George Găman – Alexandru Filip, Daniel Mitruţi – Lucian Rusandu

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Claudiu Marcu

Observator: Nicolae Marodin

