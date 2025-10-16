"A fost gol valabil" A egalat-o cu o scăriţă, în prelungiri, pe CFR şi crede că Găman nu i-a lăsat să câştige! - Antena Sport

Autorul golului din minutul 90+9 al meciului Csikszereda – CFR Cluj, Lorand Paszka (29 de ani), ce a adus egalarea cu o scăriţă de la 11 metri, e de părere că ciucanii ar fi trebuit să câştige partida cu echipa lui Mandorlini.

Paszka e de părere că golul pe care George Găman l-a anulat a fost perfect valabil. Faza a avut loc în minutul 86.

Reacţia lui Lorand Paszka, după ce a egalat-o cu o scăriţă pe CFR în prelungiri, din penalty

“Cred că meritam acest punct.

(n.r: Cum ţi-a venit să baţi aşa un penalty?) Am decis înainte de a ajunge la minge pentru că ştiam că portarul se aruncă.

(n.r: Mulţumitor acest egal având în vedere că CFR a condus de două ori?) Nu am început bine repriza a doua. Mai apoi am început să ţinem de minge. CFR sunt o echipă foarte bună. I-am urmărit pe video, e un rezultat bun pentru noi.