Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta” - Antena Sport

Csikszereda a ajuns la șase etape consecutive fără înfrângere în Liga 1. După 1-1 cu FCSB și 2-1 cu Universitatea Cluj pe teren propriu, a urmat și o remiză cu echipa antrenată de Andrea Mandorlini.

Tehnicianul formației nou promovate a vorbit după fluierul final despre evoluția excelentă a echipei, dar și-a criticat dur și unul dintre jucători, pentru o decizie luată în finalul partidei.

Robert Ilyeș l-a luat la țintă pe Paszka, după penalty-ul în stil ”panenka”

Csikszereda începe să adune puncte la primul sezon pe prima scenă a fotbalului românesc. Într-un meci plin cu decizii controversate de arbitraj, gruparea pregătită de Robert Ilyeș a scos un punct dramatic, scor 2-2 cu CFR Cluj.

Paszka a restabilit egalitatea pentru ciucani, în al 9-ea minut de prelungire, cu o execuție cu „sânge rece” de la punctul cu var. Felul în care a decis să execute nu l-a încântat deloc pe antrenorul său, care l-a criticat dur după fluierul final.

„Pentru noi ca rezultat contează mult ca moral. Suntem neînvinși de 6 etape, se vede că echipa are încredere. Am reușit de două ori să revenim. Se simte conexiunea dintre jucători, suntem într-un moment bun și sper să ajungem cât mai sus în clasament. Nu pot să fiu nemulțumit după un meci cu CFR. Trebuie să mă gândesc cum am jucat. Am avut niște greșeli, sunt oameni, dar per total a fost impecabil. Nu am de ce să fiu supărat. Punctele împotriva echipelor mari ne arată unde suntem.