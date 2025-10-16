Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta” - Antena Sport

Închide meniul
Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta”

Daniel Işvanca Publicat: 16 octombrie 2025, 23:31

Csikszereda a ajuns la șase etape consecutive fără înfrângere în Liga 1. După 1-1 cu FCSB și 2-1 cu Universitatea Cluj pe teren propriu, a urmat și o remiză cu echipa antrenată de Andrea Mandorlini.

Tehnicianul formației nou promovate a vorbit după fluierul final despre evoluția excelentă a echipei, dar și-a criticat dur și unul dintre jucători, pentru o decizie luată în finalul partidei.

Robert Ilyeș l-a luat la țintă pe Paszka, după penalty-ul în stil ”panenka”

Csikszereda începe să adune puncte la primul sezon pe prima scenă a fotbalului românesc. Într-un meci plin cu decizii controversate de arbitraj, gruparea pregătită de Robert Ilyeș a scos un punct dramatic, scor 2-2 cu CFR Cluj.

Paszka a restabilit egalitatea pentru ciucani, în al 9-ea minut de prelungire, cu o execuție cu „sânge rece” de la punctul cu var. Felul în care a decis să execute nu l-a încântat deloc pe antrenorul său, care l-a criticat dur după fluierul final.

„Pentru noi ca rezultat contează mult ca moral. Suntem neînvinși de 6 etape, se vede că echipa are încredere. Am reușit de două ori să revenim. Se simte conexiunea dintre jucători, suntem într-un moment bun și sper să ajungem cât mai sus în clasament. Nu pot să fiu nemulțumit după un meci cu CFR. Trebuie să mă gândesc cum am jucat. Am avut niște greșeli, sunt oameni, dar per total a fost impecabil. Nu am de ce să fiu supărat. Punctele împotriva echipelor mari ne arată unde suntem.

(n. r. despre Eppel) Dolnik a zis că nu poate să ducă jocul 100%, mă bucur pentru el că a marcat și a dat primul gol în campionat. Jocul lui a fost foarte bun. CFR a controlat jocul, asta e realitatea. Eu mă bucur pentru disciplina tactică pe care o avem. (n. r. penalty-ul lui Paszka) Sincer, eu când eram jucător, nici la antrenament nu îmi permiteam așa ceva. Nu se poate așa ceva. Când echipa muncește o săptămână întreagă și bați așa, nu se poate. Nu e normal. Dacă rata, îl puneam pe primul tren și îl trimiteam la Budapesta. Fiecare răspunde pentru ce face pe teren.

(n. r. faza controversată) Gol valabil. Arbitrajul a fost bun. A fost un spectacol pentru fani. Noi sperăm să rămânem în Liga 1. E greu să treci de la Liga 2 la prima ligă. Nivelul este mult mai mare. Oricât de fotbalist ai fi, în primul an să ai un sezon excelent este foarte greu. Aici trebuie să știi să suferi. Se joacă bărbătesc, e greu să te adaptezi”, a declarat Robert Ilyeș, potrivit digisport.ro.

