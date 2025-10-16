George Găman le-a anulat un gol ciucanilor, dar CFR s-a plâns şi ea de arbitraj: "Nu a fost penalty" - Antena Sport

Închide meniul
George Găman le-a anulat un gol ciucanilor, dar CFR s-a plâns şi ea de arbitraj: “Nu a fost penalty”

Publicat: 16 octombrie 2025, 23:03

Islam Slimani, într-un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

Islam Slimani (37 de ani) a marcat primul gol în tricoul lui CFR Cluj. Imediat după partidă el a susţinut că penalty-ul din care au egalat ciucanii, din prelungirile meciului, nu trebuia acordat.

CFR Cluj e pe locul 11 în Liga 1 după egalul dramatic cu Csikszereda, cu 13 puncte. Echipa patronată de Neluţu Varga e la egalitate de puncte cu FCSB, care se află pe locul 12.

Slimani, despre golul egalizator, din prelungiri, al ciucanilor: “Nu a fost penalty”

“(n.r: Ai înscris primul gol al CFR-ului) A fost un meci greu. Am făcut 2-1, dar au primit un penalty în ultimul minut. Cred că meritam mai mult.

În opinia mea nu a fost penalty (n.r: la golul egalizator al ciucanilor).

(n.r: Ai intrat bine pe teren, ai înscris. Ai avut şi o ocazie ratată) Din punctul meu de vedere, eu am făcut bine ce am făcut, dar a fost o intervenţie bună a portarului.

Sunt fericit pentru gol, dar nu sunt fericit pentru rezultat. Nu am reuşit să luăm decât un punct şi trebuie să muncim în continuare.

(n.r: Cum e să vezi CFR-ul atât de jos în clasament?) E o situaţie dificilă acum, o să muncim să o rezolvăm.

(n.r: Cum ţi se pare Liga 1?) E o ligă foarte puternică. Sunt mulţi jucători tineri şi foarte buni. Sunt fericit că sunt aici şi vreau să stau cât mai multă vreme. CFR joacă pentru Europa, pentru titlu. Acolo trebuie să ajungem

(n.r: despre discuţia pe care a avut-o cu Biliboc) E un jucător foarte bun. Dacă va continua să muncească va avea o carieră foarte bună”, a spus Islam Slimani pentru digisport.ro după Csikszereda – CFR Cluj 2-2.

Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor

Csikszereda și CFR Cluj au disputat restanța din acest sezon de Liga 1, iar partida a fost una “nebună”, fiind trăită cu dramatism de ambele formații.

Ciucanii au fost însă vehemenți la adresa arbitrajului, la o fază petrecută în minutul 86, când George Găman le-a anulat un gol gazdelor, după o mare eroare a lui Otto Hindrich.

Moment controversat în ultimele minute ale partidei dintre Csikszereda și CFR Cluj, din cadrul etapei a cincea din Liga 1. Ciucanii au restabilit egalitatea după o mare eroare a lui Otto Hindrich.

Centralul George Găman le-a stricat bucuria gazdelor, după ce a fluierat un presupus fault în atac la faza golului. Momentul nu a putut fi analizat în camera VAR, iar jucătorii echipei nou promovate au protestat vehement.

Portarul celor de la CFR Cluj a fost salvat după ce a comis o eroare uriașă. Acesta nu fusese deloc incomodat de jucătorul ciucanilor, care s-a ferit de Hindrich, aflat în cădere.

Csikszereda – CFR Cluj 2-2. Gazdele au egalat în minutul 90+9

Formaţia Csikszereda a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa CFR Cluj, într-un meci restant din etapa a V-a a Ligii 1. Gazdele au reuşit să egaleze în minutul 90+9, dintr-un penalty acordat pentru fault în careu după consultarea VAR.

Partida trebuia să se dispute iniţial la 10 august, dar a fost amânată deoarece echipa clujeană era angrenată în cupele europene.

Au marcat: Eppel ’34, Paszka ‘90+9 (penalti) / Cordea ’17, Slimani ‘71

Csikszereda: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Veres (Dusinszki ’83) – Anderson, Bodo (Bakos ’64), Szalay (Jebari ‘64) – Eppel. Antrenor: Robert Ilyeş.

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Păun (Emerllahu ’52), T. Keita, Djokovic (Slimani ’69) – Cordea (Korenica ’52), L. Munteanu, Şfaiţ (Biliboc ’52). Antrenor: Andrea Mandorlini.

Cartonaşe galbene:  Bakos ‘90+4, Vegh ‘90+4 / Camora ‘90+1, Ilie ‘90+4, Munteanu ‘90+7

Arbitri: George Găman – Alexandru Filip, Daniel Mitruţi – Lucian Rusandu

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Claudiu Marcu

Observator: Nicolae Marodin

