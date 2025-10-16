George Găman le-a anulat un gol ciucanilor, dar CFR s-a plâns şi ea de arbitraj: "Nu a fost penalty" - Antena Sport

Islam Slimani (37 de ani) a marcat primul gol în tricoul lui CFR Cluj. Imediat după partidă el a susţinut că penalty-ul din care au egalat ciucanii, din prelungirile meciului, nu trebuia acordat.

CFR Cluj e pe locul 11 în Liga 1 după egalul dramatic cu Csikszereda, cu 13 puncte. Echipa patronată de Neluţu Varga e la egalitate de puncte cu FCSB, care se află pe locul 12.

Slimani, despre golul egalizator, din prelungiri, al ciucanilor: “Nu a fost penalty”

“(n.r: Ai înscris primul gol al CFR-ului) A fost un meci greu. Am făcut 2-1, dar au primit un penalty în ultimul minut. Cred că meritam mai mult.

În opinia mea nu a fost penalty (n.r: la golul egalizator al ciucanilor).

(n.r: Ai intrat bine pe teren, ai înscris. Ai avut şi o ocazie ratată) Din punctul meu de vedere, eu am făcut bine ce am făcut, dar a fost o intervenţie bună a portarului.