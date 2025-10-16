Andrea Mandorlini a criticat arbitrajul, după remiza cu Csikszereda: „Mult prea lejer acordat” - Antena Sport

Închide meniul
Andrea Mandorlini a criticat arbitrajul, după remiza cu Csikszereda: „Mult prea lejer acordat”

Daniel Işvanca Publicat: 16 octombrie 2025, 23:08

Andrea Mandorlini / SPORT PICTURES

CFR Cluj a ratat ocazia de a se apropia de zona de play-off și a scos doar un punct din restanța cu nou promovata Csikszereda. Echipa lui Andrea Mandorlini a fost egalată în al 9-lea minut de prelungire, după un penalty dictat de George Găman.

Tehnicianul clubului din Gruia a surprins la finalul partidei și a transmis că se declară mulțumit de jocul echipei sale, în ciuda faptului că a scos doar un rezultat de egalitate la Miercurea Ciuc.

Andrea Mandorlini: „Meritam să câștigăm în această seară”

CFR Cluj a ratat dramatic victoria la Miercurea Ciuc, fiind egalată în al nouălea minut de prelungire de formația nou promovată. Centralul George Găman a avut câteva decizii controversate, două dintre acestea petrecându-se chiar în finalul meciului.

Andrea Mandorlini nu s-a convins de faptul că penalty-ul din prelungiri a fost acordat corect și a tras anumite concluzii cu privire la jocul prestat de „elevii” săi.

„Din punctul meu de vedere am fost echipa mai bună. Referitor la penalty-ul de la ultima fază, mult prea lejer acordat. Dar acum nu mai contează. Am avut situații mari de marca, acesta este fotbalul, dacă nu închizi meciul. Nu este greșeala lui Biliboc, este a altcuiva, nu avem ce să mai discutăm acum.

Noi am venit aici să câștigăm, am făcut un joc bun, am avut posesie, am avut ocazii. Acest episod din final a declanșat tristețea de a fi egalați. Am avut această problemă și înainte să ajung aici. Echipa primea ușor gol. Dar am fost echipa mai bună și meritam să câștigăm în această seară.

Obiectivul minim este să ajungem în play-off. Să spun că sunt fericit este nepotrivit să spun, pentru că un punct aici este foarte puțin. (n. r. despre Slimani) Noi avem un gând să schimbăm din punct de vedere sistemic, să jucăm cu doi atacanți. A făcut un joc bun, păcat că nu a reușit să înscrie și al doilea gol”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit digisport.ro.

