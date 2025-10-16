Andrea Mandorlini a criticat arbitrajul, după remiza cu Csikszereda: „Mult prea lejer acordat” - Antena Sport

CFR Cluj a ratat ocazia de a se apropia de zona de play-off și a scos doar un punct din restanța cu nou promovata Csikszereda. Echipa lui Andrea Mandorlini a fost egalată în al 9-lea minut de prelungire, după un penalty dictat de George Găman.

Tehnicianul clubului din Gruia a surprins la finalul partidei și a transmis că se declară mulțumit de jocul echipei sale, în ciuda faptului că a scos doar un rezultat de egalitate la Miercurea Ciuc.

Andrea Mandorlini: „Meritam să câștigăm în această seară”

CFR Cluj a ratat dramatic victoria la Miercurea Ciuc, fiind egalată în al nouălea minut de prelungire de formația nou promovată. Centralul George Găman a avut câteva decizii controversate, două dintre acestea petrecându-se chiar în finalul meciului.

Andrea Mandorlini nu s-a convins de faptul că penalty-ul din prelungiri a fost acordat corect și a tras anumite concluzii cu privire la jocul prestat de „elevii” săi.

„Din punctul meu de vedere am fost echipa mai bună. Referitor la penalty-ul de la ultima fază, mult prea lejer acordat. Dar acum nu mai contează. Am avut situații mari de marca, acesta este fotbalul, dacă nu închizi meciul. Nu este greșeala lui Biliboc, este a altcuiva, nu avem ce să mai discutăm acum.