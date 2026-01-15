Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: "Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani" - Antena Sport

Gigi Becali a luat o decize importantă la finalul cantonamentului de iarnă. După ce a primit mai multe informaţii de la Pintilii şi Charalambous, patronul a decis să-i dea credit lui Alexandru Stoian, care va evolua mai mult în a doua parte a campionatului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Mai iese Bîrligea, să-l odihnim (n.r. în meciurile care urmează), și intră Stoian în locul lui. Să-l promovăm pe Stoian, pentru că le-a plăcut foarte mult de el în cantonamentul ăsta. L-au pus să corecteze niște mișcări, nu știu la ce se referă. Spuneam (n.r. că nu-l interesează să-i acorde minute lui Stoian deocamdată), dar m-am convins după aia”, a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Nu este prima dată când Gigi Becali îl laudă pe Stoian.

”Va fi fotbalist! Asta-i spuneam și lui MM: Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani. Mi-a zis și Tănase: `Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine!`. `Cum e mai bun ca tine?`. `Păi, e fotbalist mai bun! Are momente`. Are talent, are sclipiri. Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred (n.r.- că e perla din lotul FCSB-ului). O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”, a spus Becali, la finalul anului trecut.