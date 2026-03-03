"Să nu fim ipocriţi". Cristi Săpunaru a recunoscut, după victoria Rapidului: "Nimeni nu-şi dorea FCSB în play-off" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
“Să nu fim ipocriţi”. Cristi Săpunaru a recunoscut, după victoria Rapidului: “Nimeni nu-şi dorea FCSB în play-off”

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 8:25

Cristi Săpunaru, la finalul unui meci la Rapid/ Profimedia

Cristi Săpunaru a recunoscut faptul că nu îşi dorea ca FCSB să prindă play-off-ul. Fostul căpitan al Rapidului este de părere că nici celelalte echipe din Top 6 nu şi-ar fi dorit să se lupte cu campioana pentru titlu.

Cristi Săpunaru a declarat că derby-urile cu FCSB, mai ales din play-off, sunt unele dificile şi nu se ştie niciodată cum pot fi decise.

Cristi Săpunaru a recunoscut că nu o voia pe FCSB în play-off

Cristi Săpunaru i-a taxat şi pe cei care au declarat că lipsa FCSB-ului din play-off nu este un motiv de bucurie. Fostul fundaş din Giuleşti a spus că el nu poate fi “ipocrit” şi a recunoscut că un play-off fără roş-albaştrii este mai degrabă pe placul său.

“Acum să nu fim ipocriți. Rapidul clar nu își dorea FCSB în play-off, Dinamo clar nu își dorea FCSB în play-off, CFR Cluj clar nu își dorea FCSB în play-off. Nimeni nu își dorea FCSB în play-off. Era un derby, știm foarte bine cum se decid derby-urile. Te lupți la titlu cu ei și joci cu peste 40.000 de oameni în tribună”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.

După ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0, FCSB a ratat şi ultima şansă pe care o mai avea la calificarea în play-off. În prima etapă din play-out, campioana se va duela cu nou-promovata Metaloglobus.

Rapid, de cealaltă parte, a învins-o cu 2-1 pe Unirea Slobozia, în ultimul meci al rundei a 29-a din Liga 1. Giuleştenii s-au apropiat la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova, urmând să-i înfrunte pe olteni în runda următoare, pe teren propriu.

