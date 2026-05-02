Gigi Becali a spus ce echipă va lua campionatul, deşi lupta la titlu e foarte disputată: “Nu au cum să piardă”

Doar 3 puncte le despart pe Universitatea Craiova şi U Cluj în lupta la titlu, dar Gigi Becali (67 de ani) a dat deja verdictul în privinţa echipei care va câştiga campionatul.
Patronul FCSB-ului e convins că Universitatea Craiova va reuşi să ia, în sfârşit, titlul, după o pauză de 35 de ani.
Gigi Becali crede că Universitatea Craiova va lua titlul: “Nu mai au cum să piardă campionatul”
“Au aceste puncte avans. Ei (n.r.: cei de la Universitatea Craiova) nu au patru finale, ci au doar trei finale. Nu mai au cum să piardă campionatul. Nu cred că mai pot fi ajunși din urmă.
E U Cluj care îi mai urmărește. Mai e și CFR, care are mai multă putere. E greu, pentru că cei de la Craiova au mare avantaj”, a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro.
U Cluj va încerca să o egaleze la puncte pe liderul Craiova, echipa lui Cristiano Bergodi (61 de ani) jucând în această seară, de la ora 20:30, împotriva “lanternei” play-off-ului, FC Argeş. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. U Cluj şi FC Argeş s-au întâlnit recent în semifinalele Cupei României, echipa lui Bergodi câştigând la loviturile de departajare.
Universitatea Craiova va juca duminică, de la ora 21:00, pe Ion Oblemenco, un derby contra lui Dinamo. Şi aceste două formaţii s-au întâlnit recent în semifinalele Cupei României, iar Craiova s-a impus, la fel ca U Cluj, la loviturile de departajare. “Câinii” au deschis scorul în minutul 105, prin Boateng, care a marcat cu o lovitură de cap, dar s-au văzut egalaţi în minutul 119, atunci când Rus a înscris. La loviturile de departajare oltenii s-au dovedit mai inspiraţi, calificându-se în finala Cupei.
Craiova are şansa eventului, pe care l-a reuşit în urmă cu 35 de ani.
