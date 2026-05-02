Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a spus ce echipă va lua campionatul, deşi lupta la titlu e foarte disputată: “Nu au cum să piardă”

Gigi Becali a spus ce echipă va lua campionatul, deşi lupta la titlu e foarte disputată: “Nu au cum să piardă”

Bogdan Stănescu Publicat: 2 mai 2026, 15:34

Comentarii
Gigi Becali a spus ce echipă va lua campionatul, deşi lupta la titlu e foarte disputată: Nu au cum să piardă

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Doar 3 puncte le despart pe Universitatea Craiova şi U Cluj în lupta la titlu, dar Gigi Becali (67 de ani) a dat deja verdictul în privinţa echipei care va câştiga campionatul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB-ului e convins că Universitatea Craiova va reuşi să ia, în sfârşit, titlul, după o pauză de 35 de ani.

Gigi Becali crede că Universitatea Craiova va lua titlul: “Nu mai au cum să piardă campionatul”

“Au aceste puncte avans. Ei (n.r.: cei de la Universitatea Craiova) nu au patru finale, ci au doar trei finale. Nu mai au cum să piardă campionatul. Nu cred că mai pot fi ajunși din urmă.

E U Cluj care îi mai urmărește. Mai e și CFR, care are mai multă putere. E greu, pentru că cei de la Craiova au mare avantaj”, a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro.

U Cluj va încerca să o egaleze la puncte pe liderul Craiova, echipa lui Cristiano Bergodi (61 de ani) jucând în această seară, de la ora 20:30, împotriva “lanternei” play-off-ului, FC Argeş. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. U Cluj şi FC Argeş s-au întâlnit recent în semifinalele Cupei României, echipa lui Bergodi câştigând la loviturile de departajare.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova va juca duminică, de la ora 21:00, pe Ion Oblemenco, un derby contra lui Dinamo. Şi aceste două formaţii s-au întâlnit recent în semifinalele Cupei României, iar Craiova s-a impus, la fel ca U Cluj, la loviturile de departajare. “Câinii” au deschis scorul în minutul 105, prin Boateng, care a marcat cu o lovitură de cap, dar s-au văzut egalaţi în minutul 119, atunci când Rus a înscris. La loviturile de departajare oltenii s-au dovedit mai inspiraţi, calificându-se în finala Cupei.

Craiova are şansa eventului, pe care l-a reuşit în urmă cu 35 de ani.

 

Banca din Italia unde brânza ține loc de bani. Mii de roți de Parmigiano Reggiano, garanţie pentru credite
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi toate știrile
Citește și
