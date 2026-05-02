Gigi Becali a spus ce echipă va lua campionatul, deşi lupta la titlu e foarte disputată: “Nu au cum să piardă”

Doar 3 puncte le despart pe Universitatea Craiova şi U Cluj în lupta la titlu, dar Gigi Becali (67 de ani) a dat deja verdictul în privinţa echipei care va câştiga campionatul.

Patronul FCSB-ului e convins că Universitatea Craiova va reuşi să ia, în sfârşit, titlul, după o pauză de 35 de ani.

Gigi Becali crede că Universitatea Craiova va lua titlul: “Nu mai au cum să piardă campionatul”

“Au aceste puncte avans. Ei (n.r.: cei de la Universitatea Craiova) nu au patru finale, ci au doar trei finale. Nu mai au cum să piardă campionatul. Nu cred că mai pot fi ajunși din urmă.

E U Cluj care îi mai urmărește. Mai e și CFR, care are mai multă putere. E greu, pentru că cei de la Craiova au mare avantaj”, a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro.

U Cluj va încerca să o egaleze la puncte pe liderul Craiova, echipa lui Cristiano Bergodi (61 de ani) jucând în această seară, de la ora 20:30, împotriva “lanternei” play-off-ului, FC Argeş. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. U Cluj şi FC Argeş s-au întâlnit recent în semifinalele Cupei României, echipa lui Bergodi câştigând la loviturile de departajare.