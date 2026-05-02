Şapte jucători, OUT de la FCSB. Gigi Becali şi-a făcut lista “neagră” pentru finalul sezonului

Gigi Becali e gata să renunţe la şapte jucători de la FCSB, la finalul sezonului. Patronul campioanei şi-a făcut planurile pentru la vară, când se pregăteşte o adevărată “revoluţie” în lotul roş-albastru.

Primul nume de pe lista “neagră” a lui Gigi Becali este Vlad Chiricheş. Situaţia veteranului campioanei este deja cunoscută, el accidentându-se pe acest final de sezon, fără şanse să mai bifeze vreun meci.

Şapte jucători, OUT de la FCSB

Risto Radunovic e şi el pe cale să se despartă de FCSB, la finalul actualei stagiuni. Fundaşul muntenegrean, care a dat în judecată clubul, nu mai face parte din planurile campioanei. Conform fanatik.ro, chiar dacă acesta mai are contract până la finalul lui 2026, i se va cere să accepte rezilierea contractului.

David Kiki, Daniel Graovac şi Ofri Arad sunt alţi trei jucători la care Gigi Becali va renunţa, la finalul sezonului. Ultimul dintre ei, mijlocaşul israelian, a fost transferat în iarnă, însă nu a reuşit să-l impresioneze pe patronul campioanei. Arad nu a făcut deplasarea cu FCSB nici la Miercurea Ciuc, pentru duelul pierdut cu Csikszereda, în ultima rundă.

Lukas Zima are şi el mari şanse să plece de la FCSB. Acesta fapt se va produce în cazul în care Ştefan Târnovanu, trecut pe banca de rezerve, va decide să continue şi din sezonul viitor la formaţia roş-albastră.