Şapte jucători, OUT de la FCSB. Gigi Becali şi-a făcut lista “neagră” pentru finalul sezonului

Gigi Becali e gata să renunţe la şapte jucători de la FCSB, la finalul sezonului. Patronul campioanei şi-a făcut planurile pentru la vară, când se pregăteşte o adevărată “revoluţie” în lotul roş-albastru.
Primul nume de pe lista “neagră” a lui Gigi Becali este Vlad Chiricheş. Situaţia veteranului campioanei este deja cunoscută, el accidentându-se pe acest final de sezon, fără şanse să mai bifeze vreun meci.
Şapte jucători, OUT de la FCSB
Risto Radunovic e şi el pe cale să se despartă de FCSB, la finalul actualei stagiuni. Fundaşul muntenegrean, care a dat în judecată clubul, nu mai face parte din planurile campioanei. Conform fanatik.ro, chiar dacă acesta mai are contract până la finalul lui 2026, i se va cere să accepte rezilierea contractului.
David Kiki, Daniel Graovac şi Ofri Arad sunt alţi trei jucători la care Gigi Becali va renunţa, la finalul sezonului. Ultimul dintre ei, mijlocaşul israelian, a fost transferat în iarnă, însă nu a reuşit să-l impresioneze pe patronul campioanei. Arad nu a făcut deplasarea cu FCSB nici la Miercurea Ciuc, pentru duelul pierdut cu Csikszereda, în ultima rundă.
Lukas Zima are şi el mari şanse să plece de la FCSB. Acesta fapt se va produce în cazul în care Ştefan Târnovanu, trecut pe banca de rezerve, va decide să continue şi din sezonul viitor la formaţia roş-albastră.
Un alt nume la care Gigi Becali va renunţa este Dennis Politic. Transferat după o întreagă “telenovelă” de la rivala Dinamo, în vară, mijlocaşul nu s-a impus la FCSB şi a fost împrumutat în iarnă la Hermannstadt. După ce va reveni din împrumut, Politic urmează să fie pus pe liber de roş-albaştri.
Lista “neagră” a lui Gigi Becali de la FCSB:
- Vlad Chiricheş
- Risto Radunovic
- David Kiki
- Daniel Graovac
- Ofri Arad
- Lukas Zima
- Dennis Politic
După partida pierdută cu Csikszereda, Gigi Becali confirma faptul că vor exista şapte plecări de la FCSB, la finalul sezonului: “O să fie 6-7 jucători de care ne vom despărți. (n.r. Despre Mihai Lixandru) Nu cred că este el, poate să fie, dar nu cred. Avem contract cu el. Săracul, nu am ce să-i fac, nu e vinovat el. După accidentare nu a mai fost. Nu știu care e psihologia asta, sunt unii fotbaliști care după accidentare nu mai sunt ăia, se schimbă”, a spus patronul campioanei, conform digisport.ro.
- Farul – Botoşani 0-1. “Marinarii” se “scufundă” la Ovidiu. Mailat deschide scorul cu o execuție fină
- Ce echipă e favorită să-l transfere pe Ofri Arad, de la FCSB. Motivul pentru care Gigi Becali renunţă la jucător
- Daniel Pancu a răbufnit, înaintea confruntării cu Rapid: “Cum ar putea fi interzişi? În Giuleşti nu se întâmplă asta”
- Alarmă la Dinamo înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova. Cătălin Cîrjan, accidentat de un coechipier
- George Puşcaş, sacrificiu pentru Dinamo. Detalii despre starea sa, înaintea derby-ului cu Univ. Craiova: “Strâng din dinţi”