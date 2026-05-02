Când va putea obține Mihai Pintilii licența Pro? Fostul secund de la FCSB, contrazis de șeful Școlii de Antrenori

Mihai Pintilii a oferit vineri seara o declarație cu privire la când va reuși să obțină licența Pro, iar fostul secund de la FCSB a spus că acest lucru se va putea întâmpla abia peste cinci ani. Tehnicianul a fost însă contrazis de persoana care se ocupă de cursurile pe care le face, mai exact de șeful Școlii de Antrenori din Moldova, Dănuț Oprea.

Mihai Pintilii deține în prezent licența A, care nu îi permite să fie antrenorul principal al unei echipe din Liga 1. Fostul închizător poate fi tehnicianul unei formații de ligă secundă sau la tineret, existând o singura excepție prin care ar putea să pregătească și o formație de prim eșalon. Dacă un antrenor pregătește o echipă de Liga a 2-a, iar clubul în cauză promovează în Liga 1, atunci ar putea să rămână pe banca tehnică, așa cum s-a întâmplat spre exemplu cu Ovidiu Burcă la Dinamo.

Pintilii poate deține licența Pro în 2029

În rest, Pintilii nu ar avea posibilitatea să pregătească o formație de prim eșalon, cel puțin nu în viitorul apropiat. Recent, fostul secund de la FCSB s-a angrenat într-o discuție cu Gigi Becali și a fost întrebat în cât timp va obține licența Pro, iar acesta a spus că în cinci ani.

Totuși, timpul de așteptare pentru Pintilii nu ar fi de fapt chiar atât de mare, pentru că șeful Școlii de Antrenori din Moldova, unde tehnicianul și-a obținut inițial licența A, a ținut să îl contrazică. Dănuț Oprea a transmis că fostul secund de la FCSB ar putea să obțină licența A1 în 2029, respectiv în trei ani.

“Am văzut și eu declarațiile lui Mihai Pintilii. El încă nu a început pentru licența PRO, abia am încheiat cu ultima generație. Noi o să începem în funcție de cei din Moldova, pentru că suntem obligați să-i școlim prima dată pe ai noștri.