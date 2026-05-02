O echipă de Champions League, pe urmele lui Andrei Coubiş! Ce lovitură pentru U Cluj

U Cluj poate da lovitura în această vară, prin transferul lui Andrei Coubiş, fundaşul cotat acum la 500.000 de euro care este deja la mare căutare.
U Cluj l-a împrumutat pe Coubiş de la Sampdoria până la finalul acestei stagiuni şi îl poate achiziţiona definitiv pentru doar 125.000 de euro, asta după ce fundaşul a jucat 12 meciuri pentru a îndeplini o clauză din contract.
Andrei Coubiş, dorit de Qarabag
Jurnalistul Fuad Alakbarov a anunţat că fundaşul de 22 de ani este dorit de Qarabag, echipa de pe locul 2 din Azerbaijan, care a evoluat în acest sezon de Champions League.
Chiar dacă nu ştim încă o sumă pe care Qarabag ar fi disponibilă să o plătească, cu siguranţă U Cluj ar ieşi pe plus în urma unui eventual transfer al stopperului care a bifat deja un meci pentru naţionala României.
Coubiş are deja două goluri şi un assist în cele 15 meciuri disputate pentru “Şepcile Roşii”, alături de care luptă pentru event.
Cum l-a pierdut Gigi Becali pe Coubiș
Cu 3 săptămâni în urmă, Dumitru Dragomir susținea că Gigi Becali a avut șansa să-l transfere, însă mutarea nu s-a concretizat, deși jucătorul era considerat o mare promisiune, format inclusiv în academia lui AC Milan.
„Am văzut un jucător de peste 15.000.000 de dolari, se face de peste 20.000.000! Dacă nu se face peste 20.000.000 de dolari să nu îmi ziceți mie Mitică Dragomir. E cel mai bun fundaș central din ultimii 15-20 de ani. E cel mai bun fundaș central de departe!
A fost oferit Stelei (n.r. – FCSB)! Cu 125.000 de euro. Acum e de Milan! E mai bun decât stoperii lui Milan. Nu am vorbit cu Gigi despre tema asta. Dar să pierzi un asemenea jucător? D-asta Zamfir are cunoștințe mondiale și europene cu impresari șamd”, spunea recent Dragomir.
- Farul – Botoşani 0-1. “Marinarii” se “scufundă” la Ovidiu. Mailat deschide scorul cu o execuție fină
- Ce echipă e favorită să-l transfere pe Ofri Arad, de la FCSB. Motivul pentru care Gigi Becali renunţă la jucător
- Daniel Pancu a răbufnit, înaintea confruntării cu Rapid: “Cum ar putea fi interzişi? În Giuleşti nu se întâmplă asta”
- Alarmă la Dinamo înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova. Cătălin Cîrjan, accidentat de un coechipier
- George Puşcaş, sacrificiu pentru Dinamo. Detalii despre starea sa, înaintea derby-ului cu Univ. Craiova: “Strâng din dinţi”