O echipă de Champions League, pe urmele lui Andrei Coubiş! Ce lovitură pentru U Cluj

U Cluj poate da lovitura în această vară, prin transferul lui Andrei Coubiş, fundaşul cotat acum la 500.000 de euro care este deja la mare căutare.

U Cluj l-a împrumutat pe Coubiş de la Sampdoria până la finalul acestei stagiuni şi îl poate achiziţiona definitiv pentru doar 125.000 de euro, asta după ce fundaşul a jucat 12 meciuri pentru a îndeplini o clauză din contract.

Andrei Coubiş, dorit de Qarabag

Jurnalistul Fuad Alakbarov a anunţat că fundaşul de 22 de ani este dorit de Qarabag, echipa de pe locul 2 din Azerbaijan, care a evoluat în acest sezon de Champions League.

Chiar dacă nu ştim încă o sumă pe care Qarabag ar fi disponibilă să o plătească, cu siguranţă U Cluj ar ieşi pe plus în urma unui eventual transfer al stopperului care a bifat deja un meci pentru naţionala României.

Coubiş are deja două goluri şi un assist în cele 15 meciuri disputate pentru “Şepcile Roşii”, alături de care luptă pentru event.