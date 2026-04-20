Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura”

Gigi Becali a făcut un anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB. Patronul campioanei a decis că nu se gândeşte la un alt antrenor, sperând ca finul său să continue pe banca roş-albaştrilor.
Mirel Rădoi a primit o ofertă tentantă de la Gaziantep, fiind decis să-i dea curs. Gigi Becali a dezvăluit că antrenorul s-a supărat în momentul în care el l-a criticat public pe Vlad Chiricheş, după victoria cu Oţelul din runda trecută.
Gigi Becali a mai declarat că nu ia în calcul, pentru moment, o plecare a lui Mirel Rădoi. Acesta a dezvăluit că antrenorul a făcut planul echipei pe întreaga săptămână, deşi turcii au anunţat că marţi va semna cu Gaziantep.
De asemenea, Gigi Becali a mai subliniat că avea mare nevoie de Mirel Rădoi pentru ca FCSB să câştige barajul de Conference League.
“E fotbal. Eu am ajuns la un nivel prea mare. Ce problemă să fie la mine? Oricum câștig barajul. Am nevoie de el pentru meciul ăla. Dacă ar sta până la meciul ăla și după să plece, să fie sănătos. Dar la meciul ăla vreau să stea. Eu vreau să pregătească meciul ăla de acum de peste două luni și după nu mă mai interesează. Dacă iei meciul ăla, nu te mai las eu. Îți dau eu mai mulți bani decât Gaziantep! Cine e Gaziantep în fața lui Gigi Becali? Astă seară vom vedea. Ce știu e că a făcut programul pe o săptămână și asta e îmbucurător.
Mie îmi pare rău de el, nu de mine. Nu vreau să dea chics. Te duci la Gaziantep, turcaleții ăia sunt nebuni, după două meciuri te dau afară. Stai, mă aici, fă carieră, iei milioane de euro, te duci la Gaziantep? O echipă de trei lei! Gigi Becali e mai tare de 10 ori decât turcaleții ăia. În seara asta, cred eu, că el e îndoit. Cred că este cam 60 spre 90. De la 60 pleacă spre 90 și de la 40 pleacă spre 10. Nu cred că pleacă. Nu îl trage inima să plece.
(n.r. – Aveți varianta B?) Nu, nu, Mizez pe faptul că nu pleacă Mirel. Ăsta e răspunsul meu. Să am variantă aș lua în calcul că el pleacă. Cred că îl va lumina Dumnezeu să facă ce e bine. Cred că îi va da Dumnezeu mintea cea bună. Nu iau în calcul, nu cred așa ceva
(n.r. – De ce ar pleca la Gaziantep?) El s-a supărat pentru treaba cu Chiricheș și de acolo i-a rămas. Că de ce am zis eu de Chiricheș, că așa am convenit că nu vorbesc. Eu nu vorbesc, dar să nu vorbesc de tot, nu se poate. Eu nu mă bag în alcătuirea echipei, îl las pe el să facă. Dar dacă văd ceva, nu pot să nu zic. Pot să fie și 1000 de antrenori. Nu există să nu vorbesc ce văd. Nu mă bag să fac, dar nu există să nu vorbesc ce văd.
Dacă nu o să înțeleagă asta, probabil o să plece. Pentru că oricum eu o să mai vorbesc. I-a zis și MM ‘Băi, Mirele, Gigi va mai vorbi’. Bine, el e sensibil. Nu mi-a zis el că s-a supărat, dar eu așa cred“, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
