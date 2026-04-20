Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura”

Gigi Becali a făcut un anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB. Patronul campioanei a decis că nu se gândeşte la un alt antrenor, sperând ca finul său să continue pe banca roş-albaştrilor.

Mirel Rădoi a primit o ofertă tentantă de la Gaziantep, fiind decis să-i dea curs. Gigi Becali a dezvăluit că antrenorul s-a supărat în momentul în care el l-a criticat public pe Vlad Chiricheş, după victoria cu Oţelul din runda trecută.

Gigi Becali a mai declarat că nu ia în calcul, pentru moment, o plecare a lui Mirel Rădoi. Acesta a dezvăluit că antrenorul a făcut planul echipei pe întreaga săptămână, deşi turcii au anunţat că marţi va semna cu Gaziantep.

De asemenea, Gigi Becali a mai subliniat că avea mare nevoie de Mirel Rădoi pentru ca FCSB să câştige barajul de Conference League.

“E fotbal. Eu am ajuns la un nivel prea mare. Ce problemă să fie la mine? Oricum câștig barajul. Am nevoie de el pentru meciul ăla. Dacă ar sta până la meciul ăla și după să plece, să fie sănătos. Dar la meciul ăla vreau să stea. Eu vreau să pregătească meciul ăla de acum de peste două luni și după nu mă mai interesează. Dacă iei meciul ăla, nu te mai las eu. Îți dau eu mai mulți bani decât Gaziantep! Cine e Gaziantep în fața lui Gigi Becali? Astă seară vom vedea. Ce știu e că a făcut programul pe o săptămână și asta e îmbucurător.