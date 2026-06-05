Cristi Borcea a făcut praf conducerea lui Dinamo după plecarea lui Kopic: “S-a săturat de grafice și de vrăjeli”

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a oferit o primă reacție după ce clubul a anunțat despărțirea de Zeljko Kopic după doi ani și jumătate. Acesta este de părere că vina aparține celor din conducere, pe care i-a “înțepat” și i-a îndemnat să aducă la echipă un antrenor cu trecut alb-roșu.

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Dinamo București a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul croat, Zeljko Kopic, după doi ani și jumătate în care a reușit să ducă echipa în play-off-ul Ligii 1. La scurt timp după, antrenorul croat a venit și el cu un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Borcea, reacție virulentă după plecarea lui Kopic de la Dinamo

După ce cele două tabere au venit cu mesaje pe rețelele sociale, din lumea fotbalului au început să curgă reacții, iar una dintre ele i-a aparținut și lui Cristi Borcea. Fostul conducător de la Dinamo nu s-a ferit de cuvinte și a dat vina pe conducere pentru că nu i-a îndeplinit dorințele antrenorului croat, punctând lipsa de transferuri.

Când a vorbit despre cine ar putea să vină în locul lui Kopic, Borcea a dat două nume de jucători care au trecut prin Ștefan cel Mare, Adrian Mutu și Claudiu Niculescu. “Briliantul” a mai fost la club într-o poziție executivă în perioada octombrie 2016 – octombrie 2017, în timp ce “Lunetistul” a mai antrenat echipa preț de două meciuri în 2018, până să fie înlocuit cu Mircea Rednic.

“Nu aș vrea să mă mai iau de cei din conducerea lui Dinamo fiindcă sunt prea slabi… Era clar că omu’ o să plece că s-a săturat de discuții cu grafice și de vrăjeli. La fotbal trebuie «cașcaval», trebuie transferuri! Am mai zis că fără 5-6 transferuri care să intre imediat, Dinamo nu face nimic.