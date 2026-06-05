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Schimbarea adusă de Marius Baciu la FCSB, care a produs și plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Mihai Alecu Publicat: 5 iunie 2026, 14:36

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Schimbarea adusă de Marius Baciu la FCSB, care a produs și plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Marius Baciu a dezvăluit ce a schimbat la FCSB. Foto: Sport Pictures

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Marius Baciu a fost adus la FCSB după ce Mirel Rădoi a plecat în Turcia, la Gaziantep, iar Elias Charalambous a refuzat propunerea venită din partea formației bucureștene de a se întoarce la cârma echipei.

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Tehnicianul explică acum ce schimbare a adus în scurtul timpul la echipa, care a ajutat la victoriile cu FC Botoșani și Dinamo, automat aducând calificarea în preliminariile Conference League pentru trupa roș-albastră.

Marius Baciu a dezvăluit cum a reușit să schimbe atmosfera la FCSB chiar înaintea meciurilor cu FC Botoșani și Dinamo

Marius Baciu dezvăluie că a umblat la mentalul jucătorilor și a discutat foarte mult cu aceștia pentru a încerca să se facă înțeles, iar în cele din urmă a reușit să o învingă pe Dinamo în finala barajului, rezultat care a contribuit la plecarea lui Zeljko Kopic de la formația bucureșteană.

„Am avut foarte multe discuţii, pe asta ne-am şi bazat. Am considerat că e cel mai bine să discutăm foarte mult, să mă cunoască foarte rapid. Unii poate ştiau că am jucat şi eu fotbal într-o vreme. M-am considerat ca un frate. Ei aveau nevoie de cineva care să simtă că e cu adevărat lângă ei.

La partea fizică n-aveam ce să îmbunătăţim. Zi de zi simţeam că îşi doresc foarte mult. Din capetele alea plecate, cu fiecare zi ridicau capul şi mai sus”, a spus Marius Baciu la Primasport.

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Eșecul cu FCSB, ultimul meci al lui Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo

Zeljko Kopic a ajuns pe banca celor de la Dinamo în decembrie 2023, iar după ce a salvat echipa de la retrogradare, a urmat un progres pentru formația alb-roșie. Bucureștenii au terminat pe locul 6 acum un an, după care în ultima stagiune a fost o clasare pe locul 4.

Astfel ultima partidă pentru tehnicianul croat la Dinamo a fost finala barajului cu FCSB, meci disputat pe un stadion Arcul de Triumf plin, care s-a încheiat în favoarea rivalei, 2-1, după prelungiri.

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