Schimbarea adusă de Marius Baciu la FCSB, care a produs și plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Marius Baciu a fost adus la FCSB după ce Mirel Rădoi a plecat în Turcia, la Gaziantep, iar Elias Charalambous a refuzat propunerea venită din partea formației bucureștene de a se întoarce la cârma echipei.

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Tehnicianul explică acum ce schimbare a adus în scurtul timpul la echipa, care a ajutat la victoriile cu FC Botoșani și Dinamo, automat aducând calificarea în preliminariile Conference League pentru trupa roș-albastră.

Marius Baciu a dezvăluit cum a reușit să schimbe atmosfera la FCSB chiar înaintea meciurilor cu FC Botoșani și Dinamo

Marius Baciu dezvăluie că a umblat la mentalul jucătorilor și a discutat foarte mult cu aceștia pentru a încerca să se facă înțeles, iar în cele din urmă a reușit să o învingă pe Dinamo în finala barajului, rezultat care a contribuit la plecarea lui Zeljko Kopic de la formația bucureșteană.

„Am avut foarte multe discuţii, pe asta ne-am şi bazat. Am considerat că e cel mai bine să discutăm foarte mult, să mă cunoască foarte rapid. Unii poate ştiau că am jucat şi eu fotbal într-o vreme. M-am considerat ca un frate. Ei aveau nevoie de cineva care să simtă că e cu adevărat lângă ei.

La partea fizică n-aveam ce să îmbunătăţim. Zi de zi simţeam că îşi doresc foarte mult. Din capetele alea plecate, cu fiecare zi ridicau capul şi mai sus”, a spus Marius Baciu la Primasport.