Eroii Campionatului Mondial | Romario: De la excluderea din naționala Braziliei la sărbătoarea națională din ’94

18 meciuri a jucat Brazilia fără Romario în lot. În acel interval de timp, Brazilia a fost eliminată din sferturile Copa America de Argentina, iar în preliminariile pentru Cupa Mondială din 1994 a suferit o înfrângere istorică, pierzând pentru prima dată într-o campanie de calificare pentru World Cup, Bolivia fiind țara care a reușit să învingă “Selecao”.

Revenirea de marcă în lot. 2 goluri într-un meci decisiv

După acel meci care s-a jucat în iunie 1993, Alberto Parreira a început să fie presat enorm de mult să îl aducă pe Romario înapoi. Acest lucru nu s-a întâmplat atât de devreme, însă până la urmă selecționerul s-a lăsat înduplecat chiar înainte de ultimul meci din preliminarii.

Pe 19 iunie 1993, la nouă luni distanță după excluderea sa din lot și la aproximativ două de la eșecul cu Bolivia, Romario, transferat în acea vară la Barcelona, a revenit în echipa Braziliei. Sud-americanii întâlneau Uruguay și aveau nevoie de minim un punct pentru a încheia pe primul loc în grupa lor.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru “Selecao”, ambele goluri fiind marcate de…Romario, care a revenit cu stil la națională. După acel meci, Carlos Alberto Parreira a spus că “Dumnezeu l-a trimis pe Romario pe Maracanã”.

World Cup 1994 s-a învârtit în jurul lui Romario

Astfel, Brazilia și-a asigurat “biletul” pentru Cupa Mondială din 1994, meciul contra Uruguayului fiind un “prolog” pentru ce avea Romario să reușească în Statele Unite ale Americii.

La World Cup, sud-americanii și-au început aventura spre al patrulea titlu mondial cu o victorie cu scorul de 2-0. “O Baixinho (n.r. Piticul)”, așa cum mai era cunoscut Romario, a contribuit la ambele goluri, marcând o dată și oferind un assist.

Fotbalistul Barcelonei a continuat să iasă în evidență și în al doilea meci din grupă, când Brazilia a învins Camerun cu 3-0, grație încă unui gol și a unui assist din partea atacatanului. Romario a marcat și în ultimul meci din grupă, când sud-americanii au remizat cu Suedia, 1-1.

În fazele eliminatorii, Brazilia și-a început drumul în fața țării gadză, SUA, pe care a învins-o cu 1-0. Gol Bebeto, pasă de gol Romario. A urmat un meci spectaculos în sferturi contra Olandei, când sud-americanii s-au impus cu 3-2, unul dintre goluri fiind marcate de același Romario. La acel meci, Bebeto a înscris și el și a celebrat reușita prin “leagănul” devenit celebru, o dedicație pentru copilul său nou născut.

ROMÁRIO de Souza Faria, 1994. pic.twitter.com/ncracSnL9R

— Gols de Copa (@golsdcopa) April 10, 2026

În penultimul act, Brazilia a dat peste Suedia din nou, iar meciul a fost decis de un singur gol, marcat din nou de Romario, care ajungea astfel la “borna” 5, având și trei assist-uri în cont.

În marea finală, Brazilia a dat peste Italia, un meci istoric cunoscut pentru celebrul moment în care Roberto Baggio, simbolul “Squadrei Azzurra” trimite peste poartă la loviturile de departajare. Până să se ajungă la penalty-uri, nicio echipă nu a înscris, acela fiind singurul meci în care Romario nu a contribuit la vreun gol, marcând totuși de la punctul cu var.

La finalul turneului, Brazilia a putut sărbători din nou o Cupă Mondială după 24 de ani de așteptare, iar Romario le-a demonstrat cetățenilor din “țara cafelei” că poate deveni și el un Pele sau un Garrincha, sau mai simplu, un simbol pentru “Selecao”.