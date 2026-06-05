Eroii Campionatului Mondial | Romario: De la excluderea din naționala Braziliei la sărbătoarea națională din ’94

În 1994, poporul brazilian tânjea după o Cupă Mondială după cele trei cucerite de Pele, iar așteptarea ajunsese deja la 24 de ani. Omul care a reușit să aducă din nou o atmosferă de sărbătoare în “țara cafelei” a fost un atacant care a ieșit în evidență atât prin sclipirea sa, cât și printr-o atitudine rebelă care la un moment dat i-a atras excluderea din lotul naționalei. Acesta a fost Romario.
“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult?
Materialele realizate în cadrul seriei “Eroii Campionatului Mondial”:
- Eroii Campionatului Mondial | Dintr-un atelier de marmură, la trofeul suprem. Primul căpitan câștigător de World Cup
- Eroii Campionatului Mondial | “Magicianul” care a jucat accidentat o finală și acum dă numele unui stadion uriaș
- Eroii Campionatului Mondial | Omul care a marcat un gol cu mâna cu 47 de ani înainte de Maradona
- Eroii Campionatului Mondial | Omul care a redus la tăcere 200.000 de oameni și a provocat o tragedie națională
- Eroii Campionatului Mondial | Fotbalul l-a salvat dintr-un lagăr din Maramureș și a câștigat World Cup în 1954
- Eroii Campionatului Mondial | Fotbalistul datorită căruia Pele a jucat și a câștigat World Cup la 17 ani
- Eroii Campionatului Mondial | Garrincha, jucătorul cu un picior mai scurt care a luat World Cup în pași de samba
- Eroii Campionatului Mondial | George Hurst: Primul hat-trick dintr-o finală de World Cup și un gol “fantomă”
- Eroii Campionatului Mondial | O promisiune pentru tatăl său și 3 trofee World Cup. Pur și simplu: “Regele” Pele
- Eroii Campionatului Mondial | Beckenbauer: De la copilul cu picioare sângerânde la “Der Kaiser”, câștigătorul World Cup
- Eroii Campionatului Mondial | Mario Kempes: omul care a bucurat Argentina înainte de Maradona și Messi
- Eroii Campionatului Mondial | De la un scandal de pariuri la un triumf magistral. Luminile și umbrele lui Paolo Rossi
- Eroii Campionatului Mondial | De la legendă la divinitate. Diego Armando Maradona și turneul la care a devenit zeu
- Eroii Campionatului Mondial | Lothar Matthaus: Jucătorul plecat din Liga a 4-a care a câștigat World Cup 1990
Romario a început junioratul la ultimul club al lui Garrincha
Născut pe 29 ianuarie 1966 în Jacarezinho în favelele din Rio de Janeiro, Romário de Souza Faria a avut parte de o copilărie tipic braziliană, în care fotbalul nu a reprezentat doar un sport, ci o cale de evadare din sărăcie. La nouă ani, puștiul care avea să devină un mare atacant ajungea la juniorii echipei Olaria, o micuță echipă din zonă care era cunoscută drept ultimul club pentru care a jucat marele Garrincha până să se retragă.
De acolo, Romario a fost luat de Vasco da Gama, o formație cu un renume mai mare în Brazilia, unde a și debutat la nivel profesionist, adunând trei sezoane până să fie transferat în Europa de PSV Eindhoven în 1988.
Cu un an înainte, Romario debutase la naționala Braziliei într-un amical contra Irlandei disputat în mai, iar în al doilea său meci pentru “Selecao” a marcat și primul gol într-un 3-2 contra Finlandei. Atacantul și-a arătat ulterior calitățile în tricoul sud-americanilor și la Jocurile Olimpice din 1988, când țara sa a obținut medalia de argint, iar el a încheiat competiția ca golgheter, cu șapte goluri.
Excluderea de la naționala Braziliei din 1992
La un an distanță, Romario a devenit erou național când a marcat golul victoriei în finala Copa America disputată contra Uruguaylui, scor final 1-0. După acel meci, prezențele fotbalistului de la PSV la echipa națională s-au rărit, fiind măcinat și de o accidentare care l-a făcut să rateze inclusiv mare parte din World Cup 1990, iar totul a culminat cu o decizie radicală luată de selecționerul Carlos Alberto Parreira pe final de 1992.
Pe 16 decembrie, Brazilia a disputat un amical contra Germaniei pe teren propriu, iar Romario a fost unul dintre cei convocați de antrenor, el venind atunci de la PSV până în țara natală. Carlos Alberto Parreira l-a lăsat însă pe bancă pe starul său, introducându-l pe teren în minutul 67.
Romario a fost extrem de deranjat de cele întâmplate și a spus că nu ar fi venit din Olanda dacă știa că acest lucru se va întâmpla. Atunci, s-a produs un “cutremur” la națională, iar Carlos Alberto Parreira l-a exclus din lot pe celebrul jucător al celor de la PSV pe o perioadă nedeterminată.
18 meciuri a jucat Brazilia fără Romario în lot. În acel interval de timp, Brazilia a fost eliminată din sferturile Copa America de Argentina, iar în preliminariile pentru Cupa Mondială din 1994 a suferit o înfrângere istorică, pierzând pentru prima dată într-o campanie de calificare pentru World Cup, Bolivia fiind țara care a reușit să învingă “Selecao”.
Revenirea de marcă în lot. 2 goluri într-un meci decisiv
După acel meci care s-a jucat în iunie 1993, Alberto Parreira a început să fie presat enorm de mult să îl aducă pe Romario înapoi. Acest lucru nu s-a întâmplat atât de devreme, însă până la urmă selecționerul s-a lăsat înduplecat chiar înainte de ultimul meci din preliminarii.
Pe 19 iunie 1993, la nouă luni distanță după excluderea sa din lot și la aproximativ două de la eșecul cu Bolivia, Romario, transferat în acea vară la Barcelona, a revenit în echipa Braziliei. Sud-americanii întâlneau Uruguay și aveau nevoie de minim un punct pentru a încheia pe primul loc în grupa lor.
Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru “Selecao”, ambele goluri fiind marcate de…Romario, care a revenit cu stil la națională. După acel meci, Carlos Alberto Parreira a spus că “Dumnezeu l-a trimis pe Romario pe Maracanã”.
World Cup 1994 s-a învârtit în jurul lui Romario
Astfel, Brazilia și-a asigurat “biletul” pentru Cupa Mondială din 1994, meciul contra Uruguayului fiind un “prolog” pentru ce avea Romario să reușească în Statele Unite ale Americii.
La World Cup, sud-americanii și-au început aventura spre al patrulea titlu mondial cu o victorie cu scorul de 2-0. “O Baixinho (n.r. Piticul)”, așa cum mai era cunoscut Romario, a contribuit la ambele goluri, marcând o dată și oferind un assist.
Fotbalistul Barcelonei a continuat să iasă în evidență și în al doilea meci din grupă, când Brazilia a învins Camerun cu 3-0, grație încă unui gol și a unui assist din partea atacatanului. Romario a marcat și în ultimul meci din grupă, când sud-americanii au remizat cu Suedia, 1-1.
În fazele eliminatorii, Brazilia și-a început drumul în fața țării gadză, SUA, pe care a învins-o cu 1-0. Gol Bebeto, pasă de gol Romario. A urmat un meci spectaculos în sferturi contra Olandei, când sud-americanii s-au impus cu 3-2, unul dintre goluri fiind marcate de același Romario. La acel meci, Bebeto a înscris și el și a celebrat reușita prin “leagănul” devenit celebru, o dedicație pentru copilul său nou născut.
ROMÁRIO de Souza Faria, 1994. pic.twitter.com/ncracSnL9R
— Gols de Copa (@golsdcopa) April 10, 2026
În penultimul act, Brazilia a dat peste Suedia din nou, iar meciul a fost decis de un singur gol, marcat din nou de Romario, care ajungea astfel la “borna” 5, având și trei assist-uri în cont.
În marea finală, Brazilia a dat peste Italia, un meci istoric cunoscut pentru celebrul moment în care Roberto Baggio, simbolul “Squadrei Azzurra” trimite peste poartă la loviturile de departajare. Până să se ajungă la penalty-uri, nicio echipă nu a înscris, acela fiind singurul meci în care Romario nu a contribuit la vreun gol, marcând totuși de la punctul cu var.
La finalul turneului, Brazilia a putut sărbători din nou o Cupă Mondială după 24 de ani de așteptare, iar Romario le-a demonstrat cetățenilor din “țara cafelei” că poate deveni și el un Pele sau un Garrincha, sau mai simplu, un simbol pentru “Selecao”.
- Au fost lansate ghetele cu care Lionel Messi va juca la Cupa Mondială! Numele inspirat ales de sponsorul tehnic
- Interzis! Un element istoric de la Cupa Mondială din 2010, exclus de FIFA pentru World Cup 2026
- Stories from the Cities | San Francisco: orașul celor mai puternice companii din lume
- Cristiano Ronaldo, folosit drept exemplu de selecționerul Spaniei înainte de Cupa Mondială
- Premieră în fotbal: spectacol la 360 de grade! Ce se va întâmpla înainte de startul fiecărui meci de la Campionatul Mondial