3 pentru Dinamo! Antrenorii propuși în locul lui Zeljko Kopic + Adi Mutu, ‘refuzat’: “Nu e potrivit”

Colaborarea dintre Zeljko Kopic și Dinamo s-a încheiat după doi ani și jumătate, iar tehnicianul pare decis să accepte o propunere tentantă pe care a primit-o din zona arabă, unde va avea un salariu foarte bun, mult peste ce din România.

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Pleacarea tehnicianului a fost comentată și de Giani Kiriță pentru AS.ro, iar fostul căpitan al formației bucureștene a numit 3 antrenori pe care îi vede potriviți pentru a veni să ocupe postul lăsat vacant.

Fostul căpitan al lui Dinamo a dat verdictul. Antrenorii pe care îi vede potriviți pentru echipă după plecarea lui Zeljko Kopic

Giani Kiriță spune că din numele vehiculate, cei mai potriviți ar fi Mircea Rednic, Ioan Ovidiu Sabău sau Adrian Mihalcea. De altfel, acesta din urmă a oferit o primă reacție și nu a exclus posibile viitoare negocieri cu formația bucureșteană.

“Mircea Rednic ar fi un nume potrivit pentru Dinamo, a câștigat ultimul titlu cu echipa. Da, da, Sabău și Mihalcea, de ce nu? Antrenori buni. Unul dintre aceștia 3 aș alege, da. Până la urmă Kopic a dus echipa în play-off, nu a luat trofee. La Dinamo trebuie să iei cupe.

Pe Mutu nu-l văd potrivit și pregitit acum pentru Dinamo. Trebuie cel putin 4 jucatori transferați, care să aducă plus, să fie titulari. Nu o spun doar eu, o spun mai mulți, de ceva timp. Echipa are nevoie de întăriri importante să se bată la titlu anul viitor”, a spus Giani Kiriță într-o reacție pentru AS.ro.