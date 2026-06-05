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3 pentru Dinamo! Antrenorii propuși în locul lui Zeljko Kopic + Adi Mutu, ‘refuzat’: “Nu e potrivit”

Mihai Alecu Publicat: 5 iunie 2026, 15:38

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3 pentru Dinamo! Antrenorii propuși în locul lui Zeljko Kopic + Adi Mutu, refuzat: Nu e potrivit

Giani Kiriță a numit antrenorii pe care îi vede potriviți pentru Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Colaborarea dintre Zeljko Kopic și Dinamo s-a încheiat după doi ani și jumătate, iar tehnicianul pare decis să accepte o propunere tentantă pe care a primit-o din zona arabă, unde va avea un salariu foarte bun, mult peste ce din România.

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Pleacarea tehnicianului a fost comentată și de Giani Kiriță pentru AS.ro, iar fostul căpitan al formației bucureștene a numit 3 antrenori pe care îi vede potriviți pentru a veni să ocupe postul lăsat vacant.

Fostul căpitan al lui Dinamo a dat verdictul. Antrenorii pe care îi vede potriviți pentru echipă după plecarea lui Zeljko Kopic

Giani Kiriță spune că din numele vehiculate, cei mai potriviți ar fi Mircea Rednic, Ioan Ovidiu Sabău sau Adrian Mihalcea. De altfel, acesta din urmă a oferit o primă reacție și nu a exclus posibile viitoare negocieri cu formația bucureșteană.

“Mircea Rednic ar fi un nume potrivit pentru Dinamo, a câștigat ultimul titlu cu echipa. Da, da, Sabău și Mihalcea, de ce nu? Antrenori buni. Unul dintre aceștia 3 aș alege, da. Până la urmă Kopic a dus echipa în play-off, nu a luat trofee. La Dinamo trebuie să iei cupe.

Pe Mutu nu-l văd potrivit și pregitit acum pentru Dinamo. Trebuie cel putin 4 jucatori transferați, care să aducă plus, să fie titulari. Nu o spun doar eu, o spun mai mulți, de ceva timp. Echipa are nevoie de întăriri importante să se bată la titlu anul viitor”, a spus Giani Kiriță într-o reacție pentru AS.ro.

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Conducerea lui Dinamo s-ar fi decis în privința antrenorului pe care îl aduce în locul lui Zeljko Kopic

Plecarea lui Zeljko Kopic a fost una surprinzătoare inclusiv pentru șefii lui Dinamo, care se așteptau să discute cu  tehnicianul croat despre viitor după ce acesta se întorcea din vacanță, acolo unde este de mai multe zile cu familia pentru a se relaxa.

Totuși, se pare că neînțelegerile din ultimul timp în privința strategiei au contat decisiv și în cele din urmă o despărțire amiabilă s-a produs după ce croatul a cerut acest lucru. Șefii lui Dinamo par deciși acum să meargă tot pe mâna unui tehnician străin, însă nu exclud de tot nici varianta unui român, însă mai întâi vor încerca să meargă pe un drum similar celui din decembrie 2023, când Kopic a fost înlocuitorul lui Ovidiu Burcă.

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