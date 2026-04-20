Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: “L-am cam întors”

Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 11:28

Gigi Becali a rupt tăcerea şi a oferit o reacţie categorică despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB. Antrenorul a primit o ofertă tentantă de la Gaziantep, echipă clasată pe locul 11 în Turcia, şi e pregătit să se despartă de formaţia roş-albastră după doar cinci meciuri.

Gigi Becali a confirmat faptul că Mirel Rădoi a primit oferta din Turcia. Patronul campioanei a dezvăluit că finul său nu a luat încă decizia finală.

De asemenea, Becali a transmis că i-a propus lui Rădoi să rămână la FCSB. Acesta i-a dat asigurări antrenorului că va încasa sume mai mari de bani, dacă roş-albaştrii se vor califica în preliminariile Conference League, pentru sezonul viitor.

“Eu nu știu nimic. El știe ce va face. El și ar vrea, eu l-am cam întors. Zice că a promis nu știu ce, nu e nici el hotărât ce să facă. Nu m-a anunțat cu nimic. El mi-a zis că are ofertă și eu i-am zis când a venit atunci. ‘Dacă vei avea ofertă, e vorba de tine, de viața ta, să te duci unde ai ofertă ca lumea’. Atât. El mi-a zis că are ofertă, dar nu știu ce va face. ‘Nu știu ce e bine pentru tine la ora asta, că nu știu viitorul. Dacă ne calificăm și câștigăm barajul, tu poți lua mai mulți bani decât la Gaziantep. Faci și bani, fac și echipă, câștigi campionatul, te duci în Liga Campionilor, iei 5 milioane’. A început să râdă. I-am zis ‘Dacă îți dau ăia 3 milioane în Turcia sau în Arabia, le zici du-te, mă, de aici. Îmi dai mie 3 milioane? Îmi dai 5 milioane dacă vrei să vin’.

El a început să râdă. Eu am rămas cu el. ‘Gândește-te ce e mai bine pentru tine. Și să te lumineze Dumnezeu’. În rest nu știu nimic. Nici el nu cred că știe ce face. E în frământări. (n.r. – Oferta e clară?) Păi d-aia mi-a zis. ‘Nașule, mi-e rușine, că am vorbit cu ei’. Eu i-am zis ‘Bă, ai vorbit cu ei, dar ție de cine ți-e mai mare rușine, de nașul tău sau de ăia?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

