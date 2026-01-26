Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat - Antena Sport

Gigi Becali a oferit declarații după ce a fost la baza FCSB-ului și i-a băgat pe jucători în ședință. Patronul campioanei a dezvăluit ce le-a spus elevilor lui Elias Charalambous, după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4.

Gigi Becali a început prin a le mulțumi jucătorilor pentru cele două titluri cucerite. Totuși, el le-a atras atenția pentru situația dezastruoasă în care a ajuns echipa, în acest sezon, fiind pe locul 11 în Liga 1.

Gigi Becali, discurs dur după ședința cu jucătorii FCSB-ului

De asemenea, Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Ștefan Târnovanu. După ce inițial anunțase că va apăra Lukas Zima, patronul campioanei a decis să mizeze pe un tânăr portar, care să îndeplinească regula U21.

Patronul campioanei s-a decis și nu le va mai da amenzi jucătorilor de la FCSB, subliniind faptul că obiectivul său rămâne cucerirea titlului.

„Le-am zis că am venit să le mulțumesc pentru tot, am câștigat cu voi campionate. Am început cu Bîrligea, îți mulțumesc, Olaru, îți mulțumesc, Fane, îți mulțumesc, Radunovic, îți mulțumesc.