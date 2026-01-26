Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis". Ce măsură radicală a anunțat

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat

Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat

Viviana Moraru Publicat: 26 ianuarie 2026, 16:26

Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali a oferit declarații după ce a fost la baza FCSB-ului și i-a băgat pe jucători în ședință. Patronul campioanei a dezvăluit ce le-a spus elevilor lui Elias Charalambous, după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4. 

Gigi Becali a început prin a le mulțumi jucătorilor pentru cele două titluri cucerite. Totuși, el le-a atras atenția pentru situația dezastruoasă în care a ajuns echipa, în acest sezon, fiind pe locul 11 în Liga 1. 

Gigi Becali, discurs dur după ședința cu jucătorii FCSB-ului 

De asemenea, Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Ștefan Târnovanu. După ce inițial anunțase că va apăra Lukas Zima, patronul campioanei a decis să mizeze pe un tânăr portar, care să îndeplinească regula U21.  

Patronul campioanei s-a decis și nu le va mai da amenzi jucătorilor de la FCSB, subliniind faptul că obiectivul său rămâne cucerirea titlului.

„Le-am zis că am venit să le mulțumesc pentru tot, am câștigat cu voi campionate. Am început cu Bîrligea, îți mulțumesc, Olaru, îți mulțumesc, Fane, îți mulțumesc, Radunovic, îți mulțumesc. 

I-am luat pe rând, tu, Bîrligea, ce salariu ai avut, ce oferte ai avut, ce om ai fost și ce ai ajuns, bani, sute de mii ai câștigat. Olaru, ești prea cuminte, n-am ce să îți zic, un singur lucru te rog, nu mai juca cu spatele, urcă cu mingea, cum jucai tu, pas decisiv, n-am ce să îți reproșez, dar e păcat, mâinile pe sus, arbitrii. 

Radunovic, vreau mai mult de la tine. Fane, portarul, știu despre el niște lucruri, nemulțumit de când a plecat ăsta, eu îl apăram, dar tu pe lung iei, pe scurt iei. Prima dată am vrut să-l pedepsesc, să apere Zima, numai că în astea 7 meciuri am hotărât să apărăm cu un portar under, să nu mai stăm după el, că nu putem câștiga meciurile cu Toma. 

Le-am spus, sunt 7 meciuri, nu mai jucați după ureche, nu vă spun să jucați 7 meciuri ca să intrăm în play-off, eu vă spun să câștigăm cu 4 puncte înjumătățite să luăm campionatul, la mine nu există podium, titlul da. Așa au spus, câștigă toate cele 7 meciuri și luăm campionatul. 

Fenomenul copacilor care "explodează". Misterul, explicat pas cu pas de cercetătoriFenomenul copacilor care "explodează". Misterul, explicat pas cu pas de cercetători
Mi-a părut bine că nimeni nu a vociferat, mi-au dat dreptate toți. Nu mai dau nicio amendă, eu nu am venit să pedepsesc, am venit să iert. De azi nu mai există nicio concesie, au înțeles toți situația. Dacă vrei, ți-l pot aranja și în format discurs, mai cursiv, dar păstrând exact ideile tale”, a declarat Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului. 

