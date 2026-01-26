Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj - Antena Sport

Gigi Becali a luat o decizie radicală după umilinţa suferită de FCSB în faţa celor de la CFR Cluj. Patronul roş-albaştrilor s-a deplasat la cantonamentul echipei din Berceni, după ce clujenii s-au impus cu 4-1 în partida de pe Arena Naţională.

Ajunsă pe locul 11 în Liga 1, FCSB este tot mai departe de play-off, fiind la cinci puncte de locul 6. Becali a apelat însă la această deczie disperată, în condiţiile în care nu a mai vizitat echipa în ultimii patru ani.

Gigi Becali, şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului

Potrivit iamsport.ro, Becali i-a băgat în şedinţă pe jucătorii de la FCSB şi a vrut să discute cu aceştia, pentru a înţelege cu exactitate ce se întâmplă la echipă. Patronul roş-albaştrilor speră să schimbe ceva prin această şedinţă, în condiţiile în care FCSB mai are şanse matematice la play-off, dar şi şanse de a câştiga Cupa României.

Este posibil şi ca unii jucători să fi fost luaţi prin surprindere de apariţia patronului la baza de pregătire a FCSB-ului. În acest sezon, după remiza cu Csikszereda, Gigi Becali făcuse un anunţ asemănător, dar nu s-a ţinut de promisiune atunci.

“O să mă duc eu la ei , că n-am fost de patru ani. «Vreau să ştiu şi eu, mă, am vreo datorie la voi?». O să-i iau pe rând. «Băi, Bîrligea, contractul tău care e? Am vreun leu să-ţi mai dau?». O să-i zic şi lui Miculescu, care el e cuminte băiatul, dar şi cu ăştia cuminţi e debandada.