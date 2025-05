Gigi Becali îşi poate lua gândul de la Dennis Politic! Anunţul venit de la Dinamo despre mijlocaş - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că ar urma să aibă o discuţie cu Andrei Nicolescu la finalul acestei săptămâni. Latifundiarul din Pipera vrea să negocieze acontarea mai multor jucători ai rivalei pentru a forţa calificarea în Champions League. Şeful de la FCSB a pus ochii pe Dennis Politic, Boateng şi Homawoo.

Gigi Becali nu a avansat sume de transfer, dar speră să-l aducă măcar pe Politic. A spus, în mai multe rânduri, că l-a plăcut pe jucătorul celor de la Dinamo.

Gigi Becali a primit „interzis” la Dennis Politic

Secundul celor de la Dinamo, Florentin Petre nu crede în varianta avansată de către Gigi Becali. Fostul număr 8 de la Dinamo este convins că mijlocaşul va rămâne la echipă şi din sezonul viitor. „Când vorbești despre un dinamovist care ar trăda clubul și ar merge la o rivală, asta ar însemna… eu! Am jucat aici de la juniori, am făcut atâtea performanțe, sunt de aproape 35 de ani în club, chiar dacă am mai avut momente în care am plecat, inima și sufletul mi-au rămas aici.

Eu nu cred că ar fi o trădare asta. Este vorba doar despre profesionalism și de ceea ce își dorește el. Dar, din ce văd, nu cred că va fi o problemă la Denis, nu cred că va ajunge acolo. Nu știu, depinde ce se va întâmpla după ultimul meci”, a spus Florentin Petre.

Accidentat în două rânduri în acest sezon, Politic a evoluat pentru Dinamo în 25 de partide în toate competițiile. A marcat 6 goluri şi are în cont şi două pase decisive. Chiar mijlocaşul a spus că nu vrea să ajungă la FCSB. „Eu am răspuns deja online, am postat un video pe rețelele de socializare. Rămân la același gând. Sunt la Dinamo, concentrat pe ce fac aici, mai am doi ani de contract, sunt fericit aici și nu vreau să vorbesc de FCSB”, a spus Dennis Politic la finalul meciului cu Rapid, scor 0-0.