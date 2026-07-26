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Sepsi – „U” Cluj 1-0. Primul eşec pentru Cristiano Bergodi în campionat

Andrei Nicolae Publicat: 26 iulie 2026, 19:25

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Sepsi – „U Cluj 1-0. Primul eşec pentru Cristiano Bergodi în campionat

Sepsi - "U" Cluj / Sport Pictures

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Sepsi Sfântu Gheorghe și „U” Cluj s-au întâlnt duminică după-amiaza în prima partidă a zilei contând pentru etapa a doua din Liga 1. Covăsnenii s-au impus meritat, cu scorul de 1-0.

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Partida dintre Sepsi și „U” Cluj a fost în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Sepsi – „U” Cluj 1-0

Final de partidă!

Min. 22 – 1-0 pentru Sepsi! Doru Andrei deschide scorul cu un şut superb.

Partida a început!

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La primul meci disputat după revenirea în Liga 1, Sepsi a fost învinsă la limită de Rapid în Giulești. Alex Pașcanu a fost eroul alb-vișiniilor, care s–au impus grație unui gol venit în minutul 88.

De cealaltă parte, „U” Cluj are mai multe meciuri în picioare, dată fiind participarea în cupele europene. În cel mai recent meci disputat, băieții lui Bergodi au scos un egal in-extremis cu norvegienii de la Brann în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, scor 2-2. În prima etapă din Liga 1, clujenii au învins Farul cu 2-1 prin golurile lui Alibek Aliev și Mouhamadou Drammeh.

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Sepsi va fi gazdă în confruntarea de la Sfântu Gheorghe, însă stadionul e unul familiar și pentru „U”, care a jucat aici cu Brann, Cluj Arena fiind blocată în această perioadă de celebrul festival care are loc an de an în oraș.

Deși Sepsi a stat un an în Liga a 2-a, cele două echipe s-au întâlnit și sezonul anterior, dar în Cupa României, în faza grupelor. La Sfântu Gheorghe, rezultatul final a fost 2-2.

Echipele de start
Sepsi (4-2-3-1): Lazar – Cascardo, Vîrtej, S. Karamoko, Vianna – C. Matei, Silaghi – Heras, D. Andrei, Batzula – Bamgboye

U Cluj (4-4-2): Neofytos – Mikanovic, I. Cristea, Poulolo, Techereș – G. Simion, Pinho, D. Nistor, Friday Adams – Macalou, Lukic

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