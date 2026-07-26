Sepsi – „U” Cluj 1-0. Primul eşec pentru Cristiano Bergodi în campionat

Sepsi Sfântu Gheorghe și „U” Cluj s-au întâlnt duminică după-amiaza în prima partidă a zilei contând pentru etapa a doua din Liga 1. Covăsnenii s-au impus meritat, cu scorul de 1-0.

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La primul meci disputat după revenirea în Liga 1, Sepsi a fost învinsă la limită de Rapid în Giulești. Alex Pașcanu a fost eroul alb-vișiniilor, care s–au impus grație unui gol venit în minutul 88.

De cealaltă parte, „U” Cluj are mai multe meciuri în picioare, dată fiind participarea în cupele europene. În cel mai recent meci disputat, băieții lui Bergodi au scos un egal in-extremis cu norvegienii de la Brann în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, scor 2-2. În prima etapă din Liga 1, clujenii au învins Farul cu 2-1 prin golurile lui Alibek Aliev și Mouhamadou Drammeh.